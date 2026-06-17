Real Madrid akan segera memulai negosiasi dengan Chelsea terkait Enzo Fernández, demikian dilaporkan antara lain oleh Ben Jacobs dan Matteo Moretto. Klub asal London tersebut bersedia melepasnya, namun ingin mendapatkan dana yang sangat besar.

Menurut Jacobs, Chelsea telah menetapkan nilai Fernández sebesar 120 juta pound, yang setara dengan hampir 140 juta euro. Gelandang asal Argentina ini sudah cukup lama menunjukkan ketertarikannya untuk pindah ke Santiago Bernabéu.

Pada bulan April lalu, Fernández yang berusia 25 tahun sudah mengisyaratkan keinginannya untuk pindah ke Real Madrid. Chelsea tidak senang dengan hal itudan menjatuhkan sanksi skorsing dua pertandingan kepada pemainnya. Musim panas ini, pemain yang akan berlaga di Piala Dunia tersebut mungkin akhirnya akan mendapatkan keinginannya.

Presiden Real Madrid, Florentino Pérez, telah menyatakan niatnya untuk berinvestasi besar-besaran seputar kemenangan pemilihannya. Real Madrid mengakhiri musim lalu tanpa gelar apa pun, sehingga Pérez telah mendatangkan sejumlah pemain baru.

Kedatangan Bernardo Silva dan Marc Cucurella telah dikonfirmasi, sementara Ibrahima Konaté dan Denzel Dumfries juga sudah bergabung, namun belum secara resmi diperkenalkan di ibu kota Spanyol. Fernández diperkirakan akan menjadi rekrutan kelima.

Kemungkinan besar Real Madrid akan memecahkan rekor transfernya untuk Fernández. Rekor saat ini dipegang oleh Jude Bellingham, yang menghasilkan 127 juta euro bagi Borussia Dortmund.

Jumlah di bawah 140 juta euro tampaknya juga tidak akan cukup untuk meyakinkan Chelsea. The Blues tidak akan keberatan jika Fernández tetap bertahan. El Músico memiliki kontrak di Stamford Bridge hingga pertengahan 2032, sehingga Chelsea berada dalam posisi tawar yang kuat.

Selain Fernández, Rodri (Manchester City) dan Mateus Fernandes (West Ham United) juga disebut-sebut sebagai calon pemain baru. Untuk yang terakhir, Manchester United juga secara konkret menunjukkan minat.