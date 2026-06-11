Real Madrid memperkenalkan José Mourinho sebagai pelatih barunya, sementara Benfica meraup puluhan juta euro

Real Madrid telah secara resmi memperkenalkan José Mourinho sebagai pelatih barunya. Pelatih asal Portugal itu menandatangani kontrak hingga pertengahan 2029 bersama Los Blancos.

Kabar ini sudah beredar sejak beberapa waktu lalu, namun masih bergantung pada hasil pemilihan presiden. Kini telah diketahui bahwa Florentino Pérez terpilih kembali, sehingga kedatangan Mourinho dapat terlaksana.

Mourinho telah bekerja selama satu tahun di Benfica, yang merekrutnya pada 2025 setelah ia dipecat dari Fenerbahçe. Ia menyaksikan gelar juara liga diraih oleh FC Porto asuhan Francesco Farioli. Benfica finis di posisi ketiga, delapan poin di belakang juara.

Mulai hari ini, Marco Silva memimpin Benfica. Pelatih berusia 48 tahun ini baru-baru ini memutuskan untuk meninggalkan Fulham tanpa biaya transfer, setelah lima tahun bertugas di London Barat. Ia menandatangani kontrak di Lisbon untuk dua musim, dengan opsi perpanjangan satu tahun.

Benfica, bagaimanapun, akan menerima kompensasi yang cukup besar atas kepergian Mourinho. Tak kurang dari 15 juta euro akan ditransfer oleh Real Madrid untuk The Special One.

Mourinho sudah sibuk dengan tugas barunya bahkan sebelum pengumuman resmi. Ia telah memberikan lampu hijau untuk transfer Denzel Dumfries, dan dikabarkan juga ingin mendatangkan Ibrahima Konaté serta Riccardo Calafiori ke ibu kota Spanyol.

Di sisi lain, skuad saat ini harus mengalami perombakan besar-besaran. Raúl Asencio, Rodrygo, Fran García, Franco Mastantuono, dan target Ajax, Dani Ceballos, harus mencari klub baru. Kabarnya, Eduardo Camavinga juga akan dilepas.