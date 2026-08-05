Franco Mastantuono berada di ambang dipinjamkan ke Fiorentina, demikian dilaporkan antara lain oleh Fabrizio Romano. Pemain Argentina itu akan bermain di Serie A hingga akhir musim ini dan kemudian kembali ke Real Madrid, yang sama sekali tidak ingin menyetujui opsi pembelian. Sementara itu, klub Spanyol tersebut mengadakan pembicaraan "sangat positif" dengan Vinícius Júnior, yang tengah ramai diperbincangkan.

Mastantuono didatangkan musim panas tahun lalu dari River Plate dengan nilai sekitar 45 juta euro dan, meski usianya masih sangat muda (18), sudah tampil cukup banyak pada musim pertamanya di Santiago Bernabéu, tempat ia terikat kontrak hingga pertengahan 2031.

Ia tampil dalam 23 pertandingan LaLiga, dengan 11 di antaranya sebagai starter. Dengan satu gol dan nol assist, kontribusinya jauh dari memuaskan dan Real menilai meminjamkannya adalah langkah yang bijak.

Mastantuono menghadapi banyak persaingan di Madrid dan juga tahu bahwa Yan Diomandé sangat mungkin akan didatangkan dari RB Leipzig, yang otomatis sangat mengurangi peluangnya mendapatkan menit bermain.

Setelah Christ Oulaï (Trabzonspor, 26 juta), Arthur Atta (Udinese, 25), Viery (Grêmio, 15), Giovanni Fabbian (13), Marco Brescianini (Atalanta, 10), Víctor Valdepeñas (Real Madrid, 8) serta para pemain pinjaman João Mário (Juventus), Radu Dragusin (Tottenham Hotspur) dan Álex Jiménez (Bournemouth), Mastantuono kini menjadi rekrutan musim panas kesepuluh La Viola.

Sementara itu, Real Madrid terus berupaya memperpanjang kontrak Vinícius Júnior yang akan habis pada pertengahan 2027. Pemain Brasil itu diminati secara serius oleh Arsenal, tetapi klub tersebut harus khawatir soal kemungkinan merekrutnya.

Real melakukan segalanya untuk mempertahankannya dan memiliki "kepercayaan besar" bahwa kubu Vini akan mencapai kesepakatan setelah "pembicaraan yang sangat positif", yang juga melibatkan langsung pelatih José Mourinho.

Real Madrid kabarnya telah menyiapkan gaji tahunan sebesar 22 juta euro untuk Vinícius serta bonus tanda tangan yang besar. Namun, Los Blancos ingin secepat mungkin mendapatkan kejelasan. Jika Vinícius tetap menolak memperpanjang kontraknya, maka Real secara normal akan mencoba menjualnya pada bursa transfer ini mengingat durasi kontraknya.