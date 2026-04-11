Real Madrid memboikot Federasi Sepak Bola Spanyol: "Kami tidak akan ikut serta dalam kompetisi yang curang"

Hubungan antara Real Madrid dan Federasi Sepak Bola Spanyol sedang mengalami salah satu fase paling tegang dalam beberapa tahun terakhir, setelah klub tersebut secara efektif memutuskan untuk menarik diri dari segala bentuk komunikasi institusional dengan federasi, di tengah apa yang digambarkan oleh para pejabatnya sebagai "sistem wasit yang tidak adil dan curang".

Menurut surat kabar "AS" Spanyol, Direktur Jenderal José Ángel Sánchez sempat menghadiri beberapa pertemuan terkait peluncuran sistem wasit baru, namun ia mundur pada menit-menit terakhir, menelepon presiden federasi untuk memberitahukan bahwa Real Madrid tidak akan menandatangani perjanjian tersebut, sebuah langkah yang mencerminkan seberapa dalam keretakan hubungan antara kedua belah pihak.

Pemicunya yang terakhir terjadi setelah pertandingan melawan Girona di liga, di mana penampilan wasit Alberola Rojas memicu gelombang kemarahan di dalam klub, setelah para pejabat merasa keputusannya bias, terutama dalam dua insiden serupa yang melibatkan Kylian Mbappé, yang ditangani dengan cara berbeda meskipun rekaman televisi jelas.

Baca juga: Apa hubungannya pemain Maroko dengan Grazi?.. Bernabéu berteriak: Siapa yang mencuri jiwa Real Madrid?



Di Madrid, mereka menggambarkan apa yang terjadi sebagai "kompetisi yang curang secara wasit", dan menegaskan bahwa setiap pertandingan semakin meyakinkan mereka akan perlunya menjauh dari federasi, selama sistem wasit tidak diperbaiki dari akarnya.

Seorang sumber yang dekat dengan manajemen mengatakan: "Kami tidak mencari keistimewaan, melainkan keadilan. Apa yang terjadi tidak dapat dibenarkan, dan tidak boleh dibiarkan begitu saja."

Ketegangan tersebut terlihat jelas selama pertandingan leg pertama perempat final Liga Champions melawan Bayern Munich, ketika Rafael Luzán, pejabat tertinggi sepak bola Spanyol, hadir di Stadion Santiago Bernabéu untuk mendampingi Presiden Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA) Aleksander Čeferin, namun ia duduk jauh di baris ketiga tribun, dalam sebuah adegan yang mencerminkan ketegangan total dalam hubungan antara kedua lembaga tersebut.

Meskipun manajemen Real Madrid menyadari bahwa wasit bukanlah satu-satunya penyebab penurunan hasil tim di liga, mereka menganggapnya sebagai faktor utama dalam kehilangan poin-poin krusial, dan menekankan bahwa klub tidak akan mengubah sikapnya kecuali sistem wasit Spanyol mengalami reformasi mendasar yang mengembalikan kepercayaan dan kredibilitas ke dalam kompetisi.

Baca juga: Arbeloa meledak dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya karena wasit... dan mengirim pesan keras kepada Bayern

