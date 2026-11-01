Real Madrid meraih kemenangan meyakinkan di LaLiga pada Minggu. Pasukan José Mourinho menang 0-3 atas Racing Santander, yang sudah kebobolan seluruh gol dari Kylian Mbappé, Jude Bellingham, dan Yan Diomandé sebelum turun minum. Real kini berada di posisi ketiga dengan 27 poin, di belakang Atlético Madrid (28) dan pemuncak klasemen FC Barcelona (30).

Thibaut Courtois kembali mengawal gawang Real. Kiper andalan itu melewatkan kemenangan di El Clásico pekan lalu (1-2) karena sakit. Denzel Dumfries memulai laga di bangku cadangan dan tetap di sana sepanjang pertandingan. Mourinho lebih memilih Trent Alexander-Arnold, sementara Vinícius Júnior masih belum bisa dimainkan karena skorsing.

Real mengawali laga dengan baik dan mendapat penalti setelah sekitar sepuluh menit menyusul pelanggaran Matteo Prati. Mbappé mengambil tanggung jawab sebagai eksekutor dan mencetak gol. Dengan demikian, ia mencetak setidaknya satu gol dalam lima pertandingan beruntun.

Babak pertama bahkan belum berjalan separuhnya ketika Real unggul dua gol. Meski mendapat tekanan kuat dari pemain yang menjaganya, Mbappé berhasil mengoper bola kepada Arda Güler, yang sudah melihat Bellingham mulai berlari mencari ruang. Pemain Inggris itu menerima umpan tepat sasaran, mengecoh kiper Julen Agirrezabala, lalu menyarangkan bola: 0-2.

Momen terbaik pertandingan terjadi sepuluh menit sebelum turun minum. Sepak pojok Real semula tampak tidak menghasilkan apa-apa, tetapi Diomandé punya rencana lain. Pemain Pantai Gading berusia 19 tahun itu menerima bola liar tepat di luar kotak penalti dan, tanpa mengontrolnya lebih dulu, melepaskan tembakan keras ke pojok atas gawang.

Pada babak kedua yang minim peluang, Real tidak lagi menemui kesulitan. Tim asuhan Mourinho jelas mengendurkan tempo, sementara Racing tidak memiliki kualitas yang cukup untuk menyulitkan Sang Raja. Dua puluh menit menjelang akhir laga, wasit José Luis Munuera Montero sempat tampak memberi Racing peluang untuk bangkit dengan menghadiahkan penalti setelah Aurélien Tchouaméni dianggap melakukan handball.

Namun, tayangan ulang menunjukkan bahwa bola mengenai lengan pemain Prancis itu setelah memantul dari kakinya sendiri, bukan kaki Prati. Montero pun membatalkan keputusannya. Pada menit-menit akhir, Real beberapa kali nyaris mencetak gol keempat, tetapi Racing yang menempati peringkat ke-16 terhindar dari kekalahan 0-4.