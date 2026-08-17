Di saat posisi penyerang murni tampak menjadi sakit kepala yang menghantui suporter Barcelona, muncul sebuah statistik mengejutkan yang memberi napas kehidupan bagi Blaugrana, sekaligus menegaskan bahwa kejayaan Eropa tak lagi menjadi milik eksklusif para nomor "9" tradisional.

Klub Catalan itu tengah menjalani balapan dengan waktu, hanya satu pekan sebelum musim resmi dimulai menghadapi Elche di Stadion Martinez Valero, di tengah kekosongan lini serang yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah kepergian Robert Lewandowski dan Ferran Torres, serta kembalinya Marcus Rashford ke Manchester usai masa peminjamannya berakhir.

Dua transfer di cakrawala dan mimpi bernama Alvarez

Dari sisi penguatan skuad, Barcelona tengah memberi sentuhan akhir pada dua transfer kelas berat yang akan diperkenalkan pada hari Rabu dalam ajang Piala Joan Gamper di hadapan suporter Camp Nou (pukul 20.00).

Hal ini berkaitan dengan kembalinya Rodri Hernandez ke rumah lamanya dari Manchester City, dalam transfer senilai 60 juta euro ditambah 10 juta sebagai variabel, dengan kontrak berdurasi empat tahun; serta bek Portugal Joao Cancelo yang akan tiba di Barcelona pada hari Senin setelah memutus kontraknya dengan Al Hilal Saudi. Duo tersebut diperkirakan akan tersedia untuk laga Gamper, meski partisipasi Cancelo dinilai kurang mungkin.

Namun tantangan terbesar yang menghantui pelatih Hans Flick dan direktur olahraga Deco tetaplah soal penyerang. Keduanya menempatkan penyerang Argentina Julian Alvarez, yang dijuluki "Sang Laba-laba", sebagai target pertama dan terakhir untuk memimpin lini serang tim, dengan hanya tersisa 15 hari sebelum bursa transfer ditutup.

Statistik Alemany: Paris dan Madrid telah melakukannya

Di tengah kekhawatiran ini, analis Bruno Alemany menyajikan, dalam program "El Sanedrin" melalui "Carrusel Deportivo", sebuah statistik yang memancarkan optimisme di dalam tembok Camp Nou.

Alemany berkata: "Ya, Barcelona dituntut untuk mendatangkan seorang penyerang, tetapi kita perlu mengingat bahwa tiga juara Liga Champions Eropa terakhir meraih gelar tanpa penyerang murni."

Ia menambahkan sembari menjelaskan: "Saya setuju mereka membutuhkan seorang nomor 9, tetapi Paris Saint-Germain memenangi dua edisi terakhir dengan Dembele sebagai penyerang palsu, dan Real Madrid sendiri memenangi gelar setelah kepergian Benzema, dengan Joselu di bangku cadangan, tetapi dengan Bellingham sebagai gelandang yang memerankan penyerang palsu."

Flick mencari solusi dari tim cadangan?

Sementara Deco menanti kepastian transfer Alvarez, penyerang muda Hamza, bintang tim cadangan, terus mengetuk pintu Flick dengan kuat, setelah mencetak tiga gol pada masa persiapan, dua gol ke gawang Birmingham dan satu gol dalam kemenangan besar 5-2 atas Basel akhir pekan lalu.