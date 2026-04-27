'Real Madrid melakukan pembicaraan dengan kandidat utama baru yang mengejutkan'

Real Madrid tampaknya memberikan kejutan dalam pencarian pelatih kepala baru. Klub tersebut dilaporkan telah menghubungi Lionel Scaloni, pelatih tim nasional Argentina. Menurut Cadena COPE, Presiden Florentino Pérez telah menghubungi Scaloni secara langsung.

Dengan demikian, Los Blancos mengedepankan nama yang sejauh ini kurang sering disebut. Namun, Scaloni dianggap sebagai pelatih dengan reputasi internasional setelah memenangkan Piala Dunia 2022 bersama Argentina.

Real Madrid mengakhiri kerja sama dengan pelatih interim Álvaro Arbeloa setelah musim yang mengecewakan. Pihak manajemen klub bertekad menunjuk pelatih yang mampu mengembalikan keseimbangan di ruang ganti. Perpecahan internal dilaporkan telah menjadi masalah dalam skuad selama beberapa waktu.

Di antaranya, El Mundo sebelumnya melaporkan bahwa Real mengincar nama besar yang memiliki otoritas. Seseorang yang tidak hanya kuat secara taktis, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengelola pemain bintang. Kombinasi tersebut dianggap esensial untuk rekonstruksi yang sukses.

Di media Spanyol, beberapa kandidat telah dibahas. Nama-nama seperti Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino, Didier Deschamps, dan José Mourinho disebut-sebut. Scaloni kini tampaknya menjadi opsi yang paling serius.

Pelatih berusia 47 tahun ini telah memimpin Argentina sejak 2018. Di bawah kepemimpinannya, negara tersebut mengalami kebangkitan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan puncaknya meraih gelar juara dunia pada 2022. Selain itu, ia juga berhasil memenangkan Copa América dua kali.

Sebagai pemain, Scaloni sudah memiliki sejarah di Spanyol. Ia bermain selama bertahun-tahun untuk Deportivo La Coruña, bersama mana ia merebut gelar liga pada tahun 2000. Namun, pengalaman kepelatihannya di level klub terbatas, dengan hanya periode singkat sebagai asisten di Sevilla.