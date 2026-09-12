Real Madrid memiliki keunggulan besar atas tamu sekaligus tetangganya, Rayo Vallecano, jelang pertandingan kedua tim malam ini, Sabtu, dalam pekan kelima Liga Spanyol.

Real Madrid, yang menempati peringkat ketiga, berharap dapat kembali ke jalur kemenangan hari ini setelah menelan kekalahan pertama musim ini dari Real Betis pada Jumat lalu.

Menurut statistik "Opta", Real Madrid menang dalam 13 dari 14 pertandingan terakhirnya di kandang melawan Rayo Vallecano di Liga Spanyol, berbanding satu hasil imbang, dengan satu-satunya pengecualian terjadi pada pertandingan yang berakhir 0-0 pada November 2023, saat mereka gagal mencetak gol.

Real Madrid mencetak 46 gol dalam pertemuan-pertemuan tersebut, berbanding 12 gol yang bersarang di gawang mereka.

Di sisi lain, Rayo Vallecano meraih poin dalam 6 dari 11 pertandingan terakhirnya melawan Real Madrid di Liga Spanyol, dengan rincian dua kemenangan, dua hasil imbang, dan 5 kekalahan, setelah sebelumnya kalah dalam 17 pertandingan beruntun melawan tim ibu kota tersebut di kompetisi ini.

Real Madrid kalah dalam dua dari 6 laga derbi terakhir melawan tim-tim asal ibu kota di Liga Spanyol, berbanding 3 kemenangan dan satu hasil imbang, setelah sebelumnya tak pernah menelan kekalahan dalam 12 derbi Madrid di kompetisi tersebut, dengan meraih 6 kemenangan dan 6 hasil imbang.

Sebaliknya, Rayo Vallecano meraih kemenangan dalam dua pertandingan derbi terakhirnya, tetapi mereka belum pernah meraih 3 kemenangan beruntun dalam pertemuan-pertemuan ini sepanjang sejarahnya di kasta tertinggi.

Real Madrid menelan kekalahan dalam salah satu dari 4 pertandingan pertamanya di Liga Spanyol pada musim ini untuk pertama kalinya sejak musim 2014-2015 di bawah kepemimpinan Carlo Ancelotti, ketika mereka meraih dua kemenangan dan menelan dua kekalahan.

Terakhir kali Real Madrid meraih gelar Liga di akhir musim meskipun kalah dalam salah satu dari 4 pertandingan pertama di kompetisi tersebut terjadi pada musim 2011-2012 di bawah kepemimpinan Jose Mourinho, ketika mereka meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan.

Rayo Vallecano mencetak gol dalam 11 pertandingan terakhirnya di Liga Spanyol, dengan total 19 gol, yang merupakan rangkaian mencetak gol terpanjang bagi tim tersebut di kompetisi ini sejak April 2016, ketika mereka mencetak gol dalam 14 pertandingan beruntun dengan total 25 gol.

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Angka-angka ofensif

Real Madrid memimpin seluruh tim di Liga Spanyol pada musim 2026-2027 dalam hal serangan yang dimulai dari pembangunan permainan, setelah melakukan 27 serangan jenis ini, dan juga melepaskan 11 tembakan dari serangan balik cepat, angka tertinggi di kompetisi ini.

Tim ibu kota tersebut juga setara dengan Atletico Madrid, Barcelona, dan Villarreal sebagai tim yang paling banyak melepaskan tembakan setelah merebut bola di area lawan, dengan 8 tembakan.

Sementara itu, Rayo Vallecano menyia-nyiakan 8 poin dari posisi menang di Liga Spanyol sepanjang musim 2026-2027, jumlah terbanyak di antara seluruh tim di kompetisi ini pada musim tersebut.

Kylian Mbappe telah mencetak 32 gol dalam 35 pertandingan yang ia jalani di kandang di Liga Spanyol, dan satu-satunya pemain yang melampauinya dalam jumlah gol di stadion timnya adalah Harry Kane, yang mencetak 36 gol di lima liga top Eropa sejak musim pertamanya bersama klubnya pada 2024-2025.

Di sisi lain, Sergio Camello mencetak 10 gol dalam 10 pertandingan terakhirnya di Liga Spanyol, jumlah yang sama dengan gol yang ia cetak dalam 97 pertandingan sebelumnya di kompetisi ini. Satu-satunya pemain yang melampauinya dalam jumlah gol yang dicetak di lima liga top Eropa sejak April lalu adalah Donyell Malen, yang mencetak 12 gol, sementara Esteban Lepaul dan Lassine Sinayoko masing-masing juga mengoleksi 10 gol.

Keunggulan Mourinho

Jose Mourinho meraih kemenangan dalam seluruh 4 pertandingan sebelumnya melawan Rayo Vallecano di Liga Spanyol, dan ia tak memiliki catatan sempurna dengan memenangi seluruh pertemuan dalam jumlah pertandingan yang lebih banyak kecuali melawan Athletic Bilbao dan Atletico Madrid, dengan masing-masing 6 pertandingan.

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