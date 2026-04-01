Real Madrid masih ragu-ragu soal Haaland... dan lebih memilih merekrut penyerang Liverpool

Real Madrid terus berupaya membentuk skema serangan masa depannya, dan menurut laporan, klub tersebut sedang berupaya merekrut seorang penyerang kelas dunia yang akan memimpin lini depan dalam beberapa tahun ke depan.

Menurut laporan ESPN, Real Madrid kemungkinan besar akan gencar merekrut penyerang bintang baru pada musim panas 2027.

Mereka menyebutkan bahwa penyerang Liverpool, Hugo Ekitike, muncul sebagai pilihan menarik bagi klub asal Madrid tersebut.

Laporan tersebut menambahkan bahwa pemain berusia 23 tahun itu telah menarik perhatian Los Blancos setelah musim pertamanya yang gemilang di Merseyside, di mana ia mencetak 17 gol dalam 42 pertandingan.

"Berdasarkan hal tersebut, situasinya dipantau secara ketat oleh pejabat klub putih," tambahnya.

Dia menjelaskan bahwa pihak manajemen Real Madrid juga memantau penyerang Manchester City, Erling Haaland, namun mereka ragu-ragu karena nilai transfer yang bisa mencapai 200 juta euro.

