Situs web Spanyol "Defensa Central", yang dikenal karena dukungannya yang jelas terhadap klub Real Madrid, perdebatan mengenai keadilan kompetisi di Liga Spanyol, setelah menerbitkan laporan panjang yang menuduh wasit "memihak Barcelona" selama musim ini, menegaskan bahwa tim Catalan tersebut diuntungkan oleh serangkaian keputusan wasit yang kontroversial yang berkontribusi pada posisinya di puncak klasemen dengan selisih tujuh poin dari rivalnya, Real Madrid.

Situs Madrid tersebut menyoroti bahwa selisih performa kedua tim tidak membenarkan keunggulan tersebut, dengan menganggap bahwa "wasit yang selalu menguntungkan" yang dinikmati Barcelona selama bertahun-tahun adalah penyebab sebenarnya di balik keunggulannya, sebagaimana dijelaskan.

Laporan tersebut menambahkan bahwa kasus-kasus yang tercatat hanyalah "puncak gunung es", mengisyaratkan adanya kasus lain yang tidak dihitung.

Laporan tersebut mengumpulkan 9 insiden wasit yang, menurutnya, menguntungkan Barcelona, termasuk tendangan penalti yang kontroversial, kartu merah yang tidak dijalankan, dan keputusan yang memengaruhi hasil pertandingan.

Berikut adalah kasus-kasus paling menonjol yang dilaporkan situs tersebut:

1 - Tendangan penalti untuk Barcelona melawan Rayo Vallecano diberikan kepada Lamine Yamal meskipun sistem VAR mengalami gangguan, yang memberikan tim tersebut satu poin hasil imbang.

2 - Wasit membatalkan keputusan penalti terhadap Lamine Yamal saat melawan Vinícius Júnior dalam El Clásico di Stadion Santiago Bernabéu, meskipun pelanggaran tersebut jelas, menurut laporan tersebut.

3 - Pengabaian terhadap sentuhan tangan terhadap Balde di dalam kotak penalti saat melawan Sevilla, yang digambarkan situs tersebut sebagai "sangat jelas".

4 - Penetapan penalti yang kontroversial terhadap Marcos Alonso dalam pertandingan melawan Celta Vigo, meskipun tidak ada niat atau kontak fisik yang nyata.

5 - Wasit mengabaikan kartu merah untuk Pau Kubarsi dalam pertandingan melawan Athletic Bilbao setelah melakukan tekel keras terhadap Williams.

6 - Tidak diberikan tendangan penalti kepada Baldi saat melawan Elche meskipun ia menjegal Álvaro Rodríguez di dalam kotak penalti.

7 - Penalti terhadap Juan Garcia terhadap Alberto Reina dalam pertandingan Oviedo.

8 - Mengabaikan penalti terhadap Fermin Lopez terhadap Rayo dalam pertandingan Rayo Vallecano.

9 - Dua penalti kontroversial diberikan kepada Cancelo saat melawan Sevilla dalam waktu hanya 18 menit.

10 - Wasit mengabaikan kartu merah untuk Gerard Martin dalam pertandingan melawan Atlético Madrid di Stadion Metropolitano.

Situs tersebut menutup laporannya dengan menegaskan bahwa kasus-kasus ini "dengan jelas menjelaskan" alasan mengapa Barcelona memimpin klasemen liga, dengan menilai bahwa wasit Spanyol "terus memberikan keuntungan yang tidak pantas kepada tim Catalan" tersebut, demikian kata situs tersebut, sambil menyinggung bahwa beberapa keputusan di masa mendatang mungkin akan diberikan kepada Real Madrid "untuk tujuan pengalihan perhatian", seperti yang dijelaskan dalam laporan tersebut.