Real Madrid, Liverpool, Arsenal, dan Chelsea mengincar pemain senilai 70 juta euro

Musim masih terbilang baru, tetapi itu tidak menghalangi klub-klub untuk mulai membuat rencana matang untuk bursa transfer musim panas berikutnya. Menurut Florian Plettenberg, Jarell Quansah dari Bayer Leverkusen bisa saja menuntaskan transfer besar saat itu.

Quansah yang berusia 23 tahun merupakan andalan Leverkusen, yang merekrutnya pada musim panas 2025 dengan nilai sekitar 35 juta euro dari Liverpool. Bek tengah itu tampil cukup baik di Leverkusen, tempat ia terikat kontrak hingga pertengahan 2030.

Empat klub kini memburu tanda tangan bek berkaki kanan tersebut: Real Madrid, Liverpool, Chelsea, dan Arsenal. Mantan klubnya, Liverpool, bisa memulangkan Quansah hingga 15 Juni 2027 dengan nilai 70 juta euro. Real Madrid juga rutin memantaunya, demikian diketahui Plettenberg.

Quansah, yang sudah sembilan kali membela tim nasional dan pada musim panas lalu juga tampil di Piala Dunia, menembus tim utama Liverpool saat masih muda, yang meminjamkannya untuk paruh pertama 2023 ke Bristol Rovers. Quansah kemudian kembali dan pada akhirnya mencatatkan 58 pertandingan bersama tim utama The Reds.

Quansah mengatakan pada musim panas ini bahwa kepergiannya dari Liverpool sulit baginya, tetapi juga diperlukan. "Saya merasa menjadi lebih baik di setiap pertandingan yang saya mainkan. Saya masih muda, jadi selama saya tetap fokus dan terus bekerja keras, saya tahu saya akan tampil baik."

Setelah musim ini, kontrak peminjaman Ronald Araújo di Liverpool akan berakhir dan sangat mungkin Joe Gomez serta kapten Virgil van Dijk juga meninggalkan Anfield, karena kontrak mereka berlaku hingga pertengahan 2027. Dalam situasi itu, Liverpool akan menyisakan Jeremy Jacquet dan Giovanni Leoni di jantung pertahanan.

Dengan demikian, Liverpool tampaknya akan dipaksa mengambil keputusan pada musim panas mendatang terkait opsi pembelian kembali jika ada pihak lain yang benar-benar berminat dan menghubungi Leverkusen. Berapa harga yang diminta klub Jerman itu kepada klub lain tidak diketahui, tetapi kemungkinan besar jumlahnya tidak akan berada di bawah klausul 70 juta euro untuk Liverpool.



