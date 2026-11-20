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Jose Mourinho menanggapi spekulasi yang berkembang soal masa depan Endrick menjelang bursa transfer Januari 2027. Meski menit bermain remaja Brasil itu masih terbatas musim ini, pelatih Real Madrid tersebut menegaskan klub masih membutuhkannya.

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Mourinho tanggapi rumor kepergian Endrick

Pelatih Real Madrid Jose Mourinho menepis spekulasi yang mengaitkan Endrick dengan kepindahan pada bursa transfer Januari 2027. Di tengah perdebatan mengenai terbatasnya menit bermain penyerang muda itu musim ini, Mourinho menegaskan bahwa Endrick tetap menjadi bagian penting dari rencananya.

“Dia menjalani semuanya dengan sangat baik di sini,” kata Mourinho. “Bagi saya, situasinya sangat jelas: Real Madrid lebih penting daripada Endrick. Saya sangat peduli kepada Endrick; dia anak yang luar biasa dan saya sangat menyayanginya, tetapi bagi saya, Real Madrid lebih penting daripada Endrick. Itu berarti Real Madrid membutuhkannya. Dan pelatih Real Madrid membutuhkannya.”

Pesan langsung untuk agen dan klub lain

Mourinho mengarahkan pernyataannya kepada para wartawan, agen, dan klub yang menyebarkan kabar transfer menjelang bursa musim dingin. Meski mengakui bahwa keputusan akhir mengenai skuad berada di tangan petinggi klub, ia menekankan bahwa manajemen mengetahui sikapnya.

“Kalian sudah mendapat jawabannya: kalian, orang-orang yang menulis, agen-agennya, dan semua klub yang mengirimkan berita ke surat kabar,” lanjut Mourinho. “Setelah itu, Real Madrid, sebagai struktur yang lebih tinggi, jika atasan saya memutuskan hal berbeda, dalam sepakbola saat ini, keputusan itu harus dihormati. Namun, sebagai pelatih Real Madrid, saya tahu jajaran yang lebih tinggi itu memahami bahwa bagi saya, Endrick penting.”

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Mengapa kedalaman skuad penting bagi Madrid

Mourinho juga menolak anggapan bahwa pemain yang mendapat lebih sedikit menit bermain harus otomatis meninggalkan klub. Dengan Real Madrid berlaga di La Liga, Liga Champions, Copa del Rey, dan Piala Super, rotasi tetap penting.

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“Real Madrid harus memiliki skuad kuat dengan berbagai pilihan, sehingga pelatih tidak khawatir jika ada pemain yang cedera atau pergi membela tim nasionalnya lalu kembali dalam keadaan lelah,” jelas Mourinho. “Saya menginginkan pemain-pemain yang memberi saya pilihan untuk menjalani musim yang hebat. Saya tidak ingin hanya punya sebelas pemain bagus; saya ingin banyak.”

Mencari peluang di tengah jadwal padat

Real Madrid akan memulai rangkaian pertandingan yang berat dengan menghadapi Celta Vigo di Santiago Bernabeu dalam laga La Liga pada Sabtu. Dengan tiga pertandingan dalam delapan hari serta jadwal musim dingin yang padat, setiap penyerang dalam skuad harus siap berkontribusi.

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Bagi Endrick, jadwal mendatang menawarkan kesempatan baru untuk mengejar menit bermain di bawah Mourinho sebelum bursa transfer Januari dibuka.