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FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDGetty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

"Real Madrid lebih baik tanpa dia": Eks bintang Barcelona lontarkan klaim keterlaluan soal Vinicius Junior setelah El Clasico

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Mantan gelandang Barcelona Gerard Lopez menilai Real Madrid jauh lebih kuat tanpa winger Vinicius Junior, yang terkena skorsing, di susunan pemain inti. Pengamat sepak bola itu melontarkan klaim berani tersebut setelah menyaksikan Real Madrid meraih kemenangan krusial dalam El Clasico atas rival sengitnya di Camp Nou.

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Madrid tundukkan rival di kandang lawan

Madrid meraih kemenangan penting 2-1 atas Barcelona dalam edisi terbaru El Clasico. Pertandingan yang berlangsung ketat itu digelar di Camp Nou. Tim tamu akhirnya membawa pulang tiga poin dari rival terberatnya di hadapan pendukung tuan rumah yang kecewa. Madrid meraih hasil mengesankan itu meski tanpa penyerang andalannya, Vinicius. Pemain sayap asal Brasil tersebut harus absen dari laga yang sangat dinantikan itu akibat skorsing yang masih berlaku di kompetisi domestik.

Namun, mantan gelandang Barcelona, Lopez, menyampaikan pandangan mengejutkan tentang hasil tersebut. Menurutnya, absennya penyerang andalan itu justru sepenuhnya menguntungkan Real Madrid dalam pertandingan tersebut.

Lopez klaim tim lebih baik tanpa Vinicius

Berbicara di Movistar Plus Deportes, Lopez menyampaikan penilaian kontroversial tentang susunan taktik Madrid saat ini. Ia sangat yakin tim tersebut jauh lebih seimbang tanpa Vinicius. Mantan pemain binaan akademi Barcelona itu pun berbicara terus terang dalam analisis taktiknya.

“Real Madrid lebih baik setelah kehilangan Vinicius,” kata Lopez terus terang dalam analisisnya seusai pertandingan. “Memang begitu. Tim ini jauh lebih seimbang. Tanpa Vinicius, tim ini lebih banyak berlari dan berlari dengan lebih baik.”

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Diomande bersinar dalam kemenangan penting

Lopez juga memberikan pujian khusus kepada rekrutan Madrid pada musim panas, Yan Diomande. Ia menyebut Diomande sebagai pemain paling menonjol bagi tim tamu dalam kemenangan El Clasico yang diraih melalui perjuangan keras itu.

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LaLiga

01 Nov 2026

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“Bagi saya, dia adalah pemain terbaik Real Madrid dalam pertandingan ini,” ujar Lopez. Diomande tampil gemilang dalam laga tersebut dengan mengisi posisi sayap kiri yang ditinggalkan Vinicius. Sejak awal pertandingan, akselerasinya di sisi kiri berujung pada gol pembuka yang dicetak Kylian Mbappe menjelang akhir babak pertama.

Vinicius masih harus menonton dari pinggir lapangan

Karena larangan bermain empat pertandingan masih berlaku, Vinicius tetap absen saat Real Madrid bertandang menghadapi Racing Santander akhir pekan ini. Pemain tim nasional Brasil itu juga tidak akan tersedia untuk laga Madrid melawan Valencia pada 7 November. Meski demikian, ia diperkirakan dapat bermain saat timnya menghadapi AEK di Liga Champions pekan depan.

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo