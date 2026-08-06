Misteri masih menyelimuti masa depan bintang Real Madrid asal Brasil, Vinicius Junior, yang kontraknya bersama Los Blancos akan berakhir pada penghujung musim depan, di tengah minat besar dari Arsenal untuk memboyongnya pada bursa transfer saat ini.

Sebuah pertemuan digelar kemarin, Rabu, antara perwakilan Vinicius dan Real Madrid, Jose Angel Sanchez serta Joni Calafat, dalam upaya memecah kebuntuan terkait kesepakatan perpanjangan kontrak pemain asal Brasil tersebut, namun pada akhirnya belum tercapai kesepakatan.

Di sisi lain, surat kabar "Mundo Deportivo" mengutip radio "Cadena SER" menyebutkan bahwa Real Madrid memutuskan untuk menaikkan tawaran awalnya menjadi 24 juta euro bersih per musim (dengan kontrak hingga tahun 2031).

Angka tersebut masih jauh dari 30 juta yang diminta pemain berusia 25 tahun itu pada awalnya, meski terdapat sejumlah media, seperti surat kabar "AS", yang mengindikasikan bahwa Vini telah menurunkan permintaan awal ini dengan memasukkan sejumlah bonus dalam kontrak baru, sesuatu yang mungkin juga bersedia diterima oleh Real Madrid.

Di antara poin-poin perselisihan lainnya adalah dugaan bonus perpanjangan kontrak dan hak citra, yang dibagi antara klub dan pemain dengan porsi 50%, sebuah porsi yang ingin ditingkatkan oleh pemain Brasil itu demi keuntungannya.

Nyatanya, terdapat optimisme yang lebih besar di kedua belah pihak dibandingkan dengan situasi beberapa hari lalu. Meski demikian, dan menurut radio Spanyol tersebut, Real Madrid menginginkan jawaban segera, di mana keputusan kini berada di tangan Vinicius, sementara di sisi lain Arsenal menanti hasil negosiasi.



