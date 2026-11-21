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Real Madrid mencatatkan sejumlah statistik menarik setelah menang 2-1 atas tamunya, Celta Vigo, dalam laga yang digelar di Stadion Santiago Bernabeu, Sabtu (hari ini), pada pekan ke-13 La Liga.

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Carlos Espi mencetak gol kemenangan Real Madrid pada menit ke-85, hanya enam menit setelah masuk sebagai pemain pengganti.

Espi telah mencetak empat gol hanya dalam 63 menit bermain di laga resmi bersama Real Madrid. Statistik tersebut mencerminkan ketajaman luar biasa sang penyerang muda, yang mampu meninggalkan jejak meski menit bermainnya terbatas.

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Real Madrid juga meraih kemenangan kesembilan secara beruntun di laga resmi di semua kompetisi.

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Ini merupakan rentetan kemenangan terbaik Real Madrid sejak periode Mei hingga September 2022, ketika mereka meraih 10 kemenangan beruntun di bawah arahan pelatih kawakan Carlo Ancelotti.

Di sisi lain, penalti yang gagal dieksekusi Kylian Mbappe saat menghadapi Celta Vigo mengungkap catatan negatif bagi penyerang asal Prancis tersebut.

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Statistik menunjukkan bahwa ia telah gagal mengeksekusi enam penalti dari total 28 tendangan penalti yang diambilnya bersama Real Madrid di laga resmi, dengan persentase kegagalan mencapai 21 persen.

Pemain internasional Prancis itu mendapatkan penalti setelah dilanggar, tetapi tembakannya melambung di atas mistar ketika ia tampak berusaha melakukannya dengan gaya Panenka yang terkenal.

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Real Madrid sebelumnya membalikkan keadaan dari posisi tertinggal menjadi kemenangan 2-1 atas Celta Vigo, setelah tim tamu unggul pada menit keenam lewat Pablo Duran, memanfaatkan umpan Williot Swedberg.

Mbappe menyia-nyiakan peluang untuk menyamakan kedudukan pada menit ke-39 saat gagal mencetak gol dari titik penalti, sebelum Jude Bellingham berhasil menyamakan skor pada menit ke-66 dengan memanfaatkan umpan sang penyerang Prancis.

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Skor imbang bertahan hingga menit-menit akhir, ketika pemain pengganti Carlos Espi mencetak gol kemenangan yang memberikan tiga poin penting bagi Real Madrid dalam persaingan perebutan gelar La Liga.

Dengan kemenangan ini, Real Madrid mengoleksi 33 poin dan terus memburu Barcelona di puncak klasemen, sementara Celta Vigo tertahan di angka 13 poin dan menempati peringkat ke-13 klasemen La Liga.

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Real Madrid terakhir kali menelan kekalahan saat takluk 2-1 dari Atletico Madrid pada 20 September lalu di ajang La Liga, sebelum memulai rentetan kemenangan beruntun yang kini mencapai sembilan laga resmi berkat kemenangan atas Celta Vigo.

Laga hari ini juga diwarnai penampilan Vinicius Junior yang masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua. Ia berperan penting dalam proses terciptanya gol penyeimbang Bellingham, sebelum melepaskan umpan silang yang berujung pada gol kemenangan yang dicetak Espi.

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Real Madrid tampil lemah di babak pertama, dan Celta Vigo nyaris mencetak gol kedua dalam beberapa kesempatan. Namun, tuan rumah bangkit di babak kedua dan mendominasi permainan.