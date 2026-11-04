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Real Madrid mengungguli sejumlah klub besar Eropa dalam perebutan pemain muda Manchester United, JJ Gabriel, setelah ia menolak kembali ke Carrington. Talenta berusia 16 tahun itu sudah mulai berlatih di ibu kota Spanyol sambil menunggu kepergiannya dari Old Trafford disahkan secara resmi.

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Raksasa Spanyol menangkan persaingan transfer

Menurut talkSPORT, Madrid berhasil mengungguli Barcelona, Bayern, dan PSG untuk mendapatkan tanda tangan talenta United berusia 16 tahun itu. Rival di Liga Primer Chelsea juga berminat kepada pemain muda tersebut, meski kepindahan ke klub Inggris lain menghadapi hambatan regulasi yang lebih besar.

Setelah merayakan ulang tahunnya yang ke-16 pada Oktober, remaja itu kini memenuhi syarat untuk bergabung dengan klub luar negeri menyusul permintaan transfer yang dia ajukan bulan lalu.

Perselisihan soal menit bermain memicu kepergian

Gabriel berlatih di luar pusat latihan United sejak meninggalkan klub menjelang pertandingan Piala Carabao melawan Brighton and Hove Albion pada 16 September. Meski dijadwalkan menjalani debut bersama tim senior dalam laga itu, perwakilannya menuntut klub membatalkan pendaftarannya setelah bersikeras bahwa ia harus mendapat jaminan bermain setidaknya 20 menit secara keseluruhan dalam pertandingan melawan Sabah FK, Brighton, dan Bournemouth sebelum membahas kontrak beasiswa.

Meski para petinggi Old Trafford berulang kali berupaya memperbaiki hubungan, keluarga pemain itu tetap bertekad untuk pergi. Karena sejumlah sumber menyebut remaja tersebut memiliki paspor Irlandia, ia dapat bergabung dengan klub Uni Eropa setelah FIFA menyetujui kepindahannya dan memastikan United menerima kompensasi, yang sebelumnya dilaporkan talkSPORT bisa serendah £300.000.

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Wayne Rooney tidak terkejut dengan kepergian Gabriel

Mantan kapten United, Rooney, mengikuti perkembangan pemain muda itu dari dekat selama ia meniti jenjang tim muda bersama putranya, Kai, dan mengakui bahwa kepergiannya tidak mengejutkan.

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Sebelumnya, legenda klub itu mengatakan kepada talkSPORT: "Mengenai situasi JJ, saya melihatnya tumbuh besar. Dia berada di tim yang sama dengan [putra saya] Kai dan, sejujurnya, saya pikir semua orang sudah menduga ini akan terjadi.

"Ada keinginan untuk mungkin bermain di luar negeri, mungkin di Spanyol. Kita harus ingat dia berusia 15 tahun, dia masih anak-anak. Itu tekanan yang besar dan Anda berharap keputusan-keputusan itu diambil dengan alasan yang tepat.

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"Saya mendengarkan Michael Carrick membicarakan hal itu setelah pertandingan melawan Brighton dan menurut saya dia berbicara dengan sangat baik.

"Dengan segala hal yang terjadi di Man United, ini menjadi berita besar sampai-sampai orang lupa bahwa ada seorang anak yang terlibat di sini."

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Persetujuan badan sepakbola dunia masih diperlukan

Gabriel akan terus berlatih di Madrid dalam beberapa hari mendatang sambil menunggu persetujuan administratif final dari FIFA untuk merampungkan kepindahannya. Setelah badan sepakbola dunia itu menyetujui paket kompensasi yang harus dibayarkan kepada Manchester United, remaja tersebut dapat secara resmi bergabung dengan rekan-rekan barunya di akademi di Spanyol. Sementara itu, jajaran petinggi United akan berusaha meninggalkan kisah penuh perselisihan ini dan berfokus mempertahankan talenta muda mereka yang masih bertahan.