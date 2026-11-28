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Real Madrid menelan kekalahan mengejutkan di LaLiga pada Sabtu malam. Mereka takluk 1-2 dari Deportivo Alavés di Santiago Bernabéu. Kekalahan itu bermula dari umpan balik Dean Huijsen yang terlalu pendek. Ia juga tampil buruk saat gol kedua Alavés. Gol balasan Kylian Mbappé tidak cukup bagi Real Madrid. Real (33 poin) kini berada di posisi ketiga, di belakang Atlético Madrid (34) dan pemuncak klasemen FC Barcelona (36), yang baru akan bermain pada Minggu.

Alavés menunjukkan bahwa mereka tidak gentar bermain di Bernabéu sejak menit pertama. Pablo Ibáñez menerima bola setelah sebuah serangan cepat, lalu melepaskan tembakan kaki kiri yang melenceng tipis. Real lolos dari ancaman itu dan berupaya unggul lebih dulu lewat Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, serta Ibrahima Konaté. Namun, ketiganya gagal menaklukkan kiper Antonio Sivera.

Tak lama setelah babak kedua dimulai, Alavés tampak akan unggul 0-2 ketika Abderrahmane Rebbach menerima umpan terobosan dari belakang, membuka ruang, lalu menuntaskannya dengan tembakan keras dan tinggi yang indah. Seandainya ukuran sepatunya tiga nomor lebih kecil, gol itu akan disahkan. Real merespons lewat Mbappé, tetapi tembakan kerasnya tidak mampu melewati Sivera yang tampil gemilang.

Alavés kemudian tiba-tiba unggul lewat sebuah serangan balik. Toni Martínez menyambut umpan jauh sambil berlari, tetapi kalah cepat dalam adu sprint dengan Huijsen. Namun, pemain Spanyol itu membuat kesalahan fatal lewat umpan balik yang terlalu pendek kepada Thibaut Courtois. Martínez merebut bola dan mencetak gol meski Konaté berupaya sekuat tenaga menghentikannya: 0-1.

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Mourinho melakukan pergantian setelah satu jam pertandingan dengan memasukkan Carlos Espí untuk menggantikan Arda Güler. Pemain Turki itu baru saja duduk di bangku cadangan ketika tim tamu menggandakan keunggulan. Mantan penyerang Real, Mariano Díaz, mengirim bola ke belakang Huijsen yang lambat bereaksi. Ángel Pérez mengunggulinya, lalu bek kanan itu melewati Courtois dan menceploskan bola ke gawang.

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Real mengerahkan segalanya untuk meraih hasil dan nyaris mencetak gol melalui Bernardo Silva, yang sontekannya dengan sisi luar kaki melenceng. Dua puluh menit sebelum waktu normal berakhir, gol balasan akhirnya tercipta. Bellingham mengumpan kepada Mbappé, yang dengan cerdik menahan langkah sejenak sebelum mencetak gol dengan tendangan ujung kaki yang meyakinkan. Kali ini Sivera tak berdaya: 1-2.

Espí, pemain pengganti yang sudah beberapa kali menyelamatkan Real musim ini, tampaknya akan kembali memberi timnya setidaknya satu poin melalui sundulan lima menit menjelang akhir laga. Bola itu terlihat akan masuk ke sudut jauh. Namun, sang penyerang hanya bisa terpana saat bola membentur bagian dalam tiang dan jatuh ke tangan Sivera, seolah sarung tangan kiper itu bermagnet.

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Beberapa saat kemudian, wasit César Soto Grado menunjuk titik penalti setelah Bellingham terjatuh dengan mudah. Model Calvin Klein itu ingin mengambil penalti sendiri, tetapi justru harus meninggalkan lapangan lebih awal setelah Soto Grado meninjau VAR dan memutuskan bahwa ia sengaja menjatuhkan diri: kartu kuning kedua, lalu kartu merah.

Real mengerahkan segala upaya pada menit-menit akhir untuk setidaknya meraih satu poin. Namun, usaha itu tidak membuahkan hasil. Setelah sepuluh kemenangan beruntun di semua kompetisi, tim ibu kota itu akhirnya kembali menelan kekalahan.