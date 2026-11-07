Real Madrid meraih kemenangan kedelapan beruntun sekaligus kemenangan kelima beruntun di LaLiga pada Sabtu malam. Tim asuhan José Mourinho tidak menemui banyak kesulitan saat menghadapi Valencia dan menang 0-3 di Mestalla berkat gol Fede Valverde, Arda Güler, dan Kylian Mbappé. Real untuk sementara menyalip Atlético dan menyamai poin pemuncak klasemen FC Barcelona, yang akan bertandang ke markas Atlético pada Minggu.

Di kubu Real, pelatih José Mourinho menempatkan Denzel Dumfries dan Trent Alexander-Arnold di bangku cadangan sejak awal. Pelatih asal Portugal itu lebih memilih Valverde untuk posisi bek kanan.

Real unggul secara pantas setelah hampir setengah jam bermain di kota jeruk itu. Valverde, yang pada tengah pekan memastikan kemenangan Real atas AEK Athena lewat tembakan keras pada masa tambahan waktu, mendapatkan bola setelah tendangan bebas Mbappé gagal. Ia melepaskan tembakan rendah dari jarak sekitar 20 meter yang berbuah gol.

Sekitar sepuluh menit kemudian, skor berubah menjadi 0-2. Setelah serangan cepat, Jude Bellingham yang maju ke depan mengirim umpan silang dari sisi kiri. Bola mengenai kaki pemain Valencia dan sampai ke Güler di tiang jauh. Güler mencetak gol lewat tendangan voli.

Valencia, yang menurunkan Arnaut Danjuma sejak awal sementara bek tengah Justin de Haas tetap berada di ruang ganti saat jeda, tidak memiliki kualitas yang cukup untuk benar-benar menguji pertahanan Real Madrid.

Gol yang memastikan kemenangan Real tercipta 15 menit menjelang laga usai. Güler memenangi duel satu lawan satu dan langsung mengirim umpan terobosan yang membuat Mbappé berhadapan dengan kiper Stole Dimitrievski. Mbappé dengan cepat melewati pemain asal Makedonia Utara itu sebelum dengan mudah menceploskan bola ke gawang: 0-3.

Dengan demikian, Real memperpanjang rangkaian hasil gemilangnya dan memberi tekanan besar kepada para pesaingnya, Atlético dan Barcelona. Situasi Valencia jauh berbeda. Los Che berada di peringkat ke-19, dengan hanya Málaga di bawah mereka.