Manajemen klub Real Madrid terus mengubah akademinya "La Fabrica" menjadi mesin yang tak berhenti mencetak uang, dalam sebuah model ekonomi yang mengundang kekaguman Eropa, dan sangat menyokong kas Los Blancos.

Dalam sebuah transaksi baru yang belum pernah terjadi sebelumnya, klub kerajaan itu menjual penyerang mudanya, Jacobo Ortega, ke klub Prancis Strasbourg dengan harga 10 juta euro, meskipun ia belum pernah mengenakan jersey tim utama walau sedetik pun.

Menurut siaran radio Spanyol "Cadena SER", transfer Ortega menjadi yang termahal dalam sejarah Real Madrid untuk seorang pemain muda yang pergi tanpa pernah tampil bersama tim utama, sehingga menegaskan keberhasilan strategi klub dalam memaksimalkan keuntungan akademinya, bahkan dari tim-tim cadangannya.

Berdasarkan rinciannya, tawaran awal klub Prancis yang dimiliki grup "BlueCo" pemilik Chelsea itu adalah 8 juta euro untuk 50% hak pemain, sebelum akhirnya Real Madrid berhasil menaikkan nilainya menjadi 10 juta euro untuk 70% haknya, sambil mempertahankan klausul-klausul yang memberi mereka kendali atas masa depan pemain tersebut.

Ketajaman Ortega, yang terdaftar di Real Madrid C, muncul di paruh kedua musim, di mana ia mencetak 18 gol, dan tampil menonjol secara mencolok di liga muda, sesuatu yang menjadikannya incaran banyak klub La Liga Spanyol, terutama Elche yang mengerahkan upaya besar untuk merekrutnya, namun proyek ambisius Strasbourg setelah gagal lolos ke kompetisi Eropa musim lalu dengan selisih tipis, lebih menggoda bagi sang pemain.

Dengan transaksi ini, total keuntungan akademi muda Real Madrid melonjak menjadi hampir 199 juta euro dalam waktu singkat, dalam capaian menakjubkan yang mencakup: Nico Paz (60 juta), Gonzalo Garcia (40 juta), Victor Munoz (20,5 juta), Mario Gila (15 juta), Alvaro Rodriguez (12,5 juta), Alex Jimenez (12,5 juta), Palacios, Valdebeñas, Mario Martin, dan lainnya, dengan klub selalu mempertahankan opsi pembelian prioritas dan klausul pembelian kembali yang menjamin mereka meraih manfaat dari setiap ledakan masa depan bakat-bakatnya.