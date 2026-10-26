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Real Madrid mengirim delegasi khusus ke London untuk menghadiri seremoni Ballon d’Or 2026, dengan Kylian Mbappe sebagai sosok utama dalam rombongan tersebut. Sementara penyerang asal Prancis itu berangkat ke Inggris, dua nama besar, Vinicius Junior dan Jude Bellingham, memilih tetap berada di ibu kota Spanyol.

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Mbappe memimpin langkah di London

Mbappe telah tiba di London untuk berupaya meraih Ballon d'Or pertama dalam karier gemilangnya. Penyerang asal Prancis yang sejak lama dipandang akan meraih penghargaan individu tertinggi dalam sepakbola itu terlihat tiba bersama keluarganya dan sejumlah perwakilan Real Madrid.

Pemain berusia 25 tahun itu menghadiri acara penghargaan tersebut setelah tampil gemilang dan menentukan kemenangan atas Barcelona. Ia mencetak kedua gol dalam kemenangan 2-1 pada laga Clásico di Camp Nou, hanya 24 jam sebelum penerbangannya. Meski Madrid secara keseluruhan kesulitan dalam persaingan gelar musim lalu, statistik pribadi Mbappe tetap berkelas dunia: 42 gol dalam 44 pertandingan sepanjang musim 2025-26. Ia juga tampil produktif di Piala Dunia 2026 dan menjadi pencetak gol terbanyak turnamen dengan 10 gol.





Vinicius dan Bellingham tetap di Spanyol

Dalam perkembangan yang mengejutkan, Vinicius Junior dan Jude Bellingham sama-sama memilih untuk tidak ikut dalam penerbangan resmi ke London. Keduanya berperan penting dalam keberhasilan Real Madrid selama 18 bulan terakhir dan dianggap sebagai kandidat kuat untuk penghargaan utama. Keputusan mereka untuk tetap tinggal mengundang keheranan di dunia sepakbola, terutama karena klub biasanya mengirimkan banyak perwakilan ke acara bergengsi seperti ini. Perhatian pun akan tertuju kepada kelompok pemain yang lebih kecil yang berangkat ke Palladium Theatre.

Rombongan resmi Madrid dipimpin oleh Emilio Butragueño, mantan penyerang legendaris yang kini menjabat direktur hubungan kelembagaan. Menurut Diario AS, rombongan itu mencakup Marc Cucurella, yang masuk nominasi penghargaan putra, serta talenta muda Yan Diomande, yang menjadi finalis Trofi Kopa.

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Persiapan akhir menjelang acara penghargaan

Delegasi Madrid tiba di London pada Senin pagi dengan pesawat pribadi, sebagaimana dikonfirmasi oleh El Chiringuito TV. Setibanya di sana, para pemain dan staf dijadwalkan menginap di Marriott Grosvenor Hotel untuk beristirahat sebelum acara malam hari. Palladium Theatre akan menjadi tempat berkumpulnya para tokoh elite sepakbola dunia dalam penyelenggaraan acara penghargaan edisi ke-70, dengan Mbappe diperkirakan menjadi salah satu sosok yang paling dicari di karpet merah sepanjang malam.

Pertandingan berikutnya SAN LaLiga 10.15 RMA

Meski Mbappe menjadi sosok utama Real Madrid, persaingan memperebutkan penghargaan utama tetap sangat ketat. Pemain asal Prancis itu diperkirakan mendapat tantangan berat dari bintang muda Barcelona Lamine Yamal dan kapten Inggris Harry Kane.