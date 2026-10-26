Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Iklan
Jelajahi Betting di GOAL
imago-sport-1085102262.jpgIMAGO
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Real Madrid jadikan Kylian Mbappe pusat perhatian! Bintang Prancis itu bertolak ke London untuk seremoni Ballon d'Or, sementara Vinicius Junior dan Jude Bellingham tidak hadir

Ikuti GOAL di Google

Real Madrid mengirim delegasi khusus ke London untuk menghadiri seremoni Ballon d’Or 2026, dengan Kylian Mbappe sebagai sosok utama dalam rombongan tersebut. Sementara penyerang asal Prancis itu berangkat ke Inggris, dua nama besar, Vinicius Junior dan Jude Bellingham, memilih tetap berada di ibu kota Spanyol.

Iklan

Mbappe memimpin langkah di London

Mbappe telah tiba di London untuk berupaya meraih Ballon d'Or pertama dalam karier gemilangnya. Penyerang asal Prancis yang sejak lama dipandang akan meraih penghargaan individu tertinggi dalam sepakbola itu terlihat tiba bersama keluarganya dan sejumlah perwakilan Real Madrid.

Pemain berusia 25 tahun itu menghadiri acara penghargaan tersebut setelah tampil gemilang dan menentukan kemenangan atas Barcelona. Ia mencetak kedua gol dalam kemenangan 2-1 pada laga Clásico di Camp Nou, hanya 24 jam sebelum penerbangannya. Meski Madrid secara keseluruhan kesulitan dalam persaingan gelar musim lalu, statistik pribadi Mbappe tetap berkelas dunia: 42 gol dalam 44 pertandingan sepanjang musim 2025-26. Ia juga tampil produktif di Piala Dunia 2026 dan menjadi pencetak gol terbanyak turnamen dengan 10 gol.


Vinicius dan Bellingham tetap di Spanyol

Dalam perkembangan yang mengejutkan, Vinicius Junior dan Jude Bellingham sama-sama memilih untuk tidak ikut dalam penerbangan resmi ke London. Keduanya berperan penting dalam keberhasilan Real Madrid selama 18 bulan terakhir dan dianggap sebagai kandidat kuat untuk penghargaan utama. Keputusan mereka untuk tetap tinggal mengundang keheranan di dunia sepakbola, terutama karena klub biasanya mengirimkan banyak perwakilan ke acara bergengsi seperti ini. Perhatian pun akan tertuju kepada kelompok pemain yang lebih kecil yang berangkat ke Palladium Theatre.

Rombongan resmi Madrid dipimpin oleh Emilio Butragueño, mantan penyerang legendaris yang kini menjabat direktur hubungan kelembagaan. Menurut Diario AS, rombongan itu mencakup Marc Cucurella, yang masuk nominasi penghargaan putra, serta talenta muda Yan Diomande, yang menjadi finalis Trofi Kopa.

Iklan
Iklan

Persiapan akhir menjelang acara penghargaan

Delegasi Madrid tiba di London pada Senin pagi dengan pesawat pribadi, sebagaimana dikonfirmasi oleh El Chiringuito TV. Setibanya di sana, para pemain dan staf dijadwalkan menginap di Marriott Grosvenor Hotel untuk beristirahat sebelum acara malam hari. Palladium Theatre akan menjadi tempat berkumpulnya para tokoh elite sepakbola dunia dalam penyelenggaraan acara penghargaan edisi ke-70, dengan Mbappe diperkirakan menjadi salah satu sosok yang paling dicari di karpet merah sepanjang malam.

Pertandingan berikutnya
SAN

SAN

LaLiga

01 Nov 2026

RMA

RMA

Meski Mbappe menjadi sosok utama Real Madrid, persaingan memperebutkan penghargaan utama tetap sangat ketat. Pemain asal Prancis itu diperkirakan mendapat tantangan berat dari bintang muda Barcelona Lamine Yamal dan kapten Inggris Harry Kane.

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

“Bagaimana pendapatmu tentang falafel sekarang, Aboutrika? Arnie Slot menghancurkan ‘Lobster Club’ dan berencana menghapus Manchester City!”

“Berhenti dari tenis tapi cintanya pada Real Madrid tak berujung… Nadal yang secara sukarela melepas jersey Barcelona dan menciptakan setengah kekayaan Georgina!”

“Terima kasih pada Ceferin yang naif… ambisi musuh terbesar Roshn League memberi Arab Saudi kemenangan telak secara gratis!”