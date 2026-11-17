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Real Madrid menjadikan gelandang Brighton & Hove Albion berusia 21 tahun, Chema Andres, target transfer utama mereka. Pemandu bakat Madrid memantau klub Liga Primer itu musim ini. Raksasa Spanyol tersebut juga mengamati bek tengah berusia 19 tahun, Luka Vuskovic, setelah keduanya tampil mengesankan sejak tiba di pesisir selatan Inggris.

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Rekrutan musim panas dorong kebangkitan di liga domestik

Menurut TEAMtalk, Vuskovic menarik perhatian petinggi Bernabeu sejak tiba dari Tottenham Hotspur pada musim panas, tetapi Andres tetap menjadi prioritas utama Madrid. Gelandang berusia 21 tahun itu baru pindah ke Amex Stadium dari klub Bundesliga Stuttgart menjelang musim ini, setelah sebelumnya bergabung dengan akademi Real pada usia 13 tahun. Kedua pendatang baru Brighton itu terikat kontrak dengan klub tersebut hingga Juni 2031.

Klausul rumit membuka harapan untuk kembali

Setelah beradaptasi tanpa kesulitan dengan tuntutan kompetisi kasta tertinggi Inggris, Andres dengan cepat menjadi sosok penting di lini tengah Brighton musim ini. Laporan tersebut menyebutkan bahwa raksasa La Liga itu kini serius mempertimbangkan untuk membawa kembali mantan pemain akademinya ke Santiago Bernabeu pada masa mendatang.

Sumber-sumber di Spanyol yang dikutip media tersebut meyakini Real Madrid masih memiliki kesepakatan pembelian kembali untuk gelandang berusia 21 tahun itu sebagai bagian dari skema transfer rumit yang disepakati ketika ia masih bersama Stuttgart. Namun, petinggi Brighton sebelumnya dengan tegas membantah anggapan bahwa klausul semacam itu tercantum dalam kontrak Andres saat ini di Amex Stadium.

Lulusan akademi bersinar di berbagai penjuru Eropa

Memantau perkembangan pemain muda binaan sendiri yang bersinar setelah meninggalkan Bernabeu telah menjadi salah satu strategi penting dalam perekrutan pemain Real.

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Selain semakin ingin merekrut kembali Andres, media tersebut menyebut para pengambil keputusan di Madrid juga sedang mempertimbangkan langkah untuk memulangkan mantan rekan setimnya di akademi, Jacobo Ramon.

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Ramon menuai banyak pujian berkat penampilannya yang meyakinkan di Serie A bersama Como, tempat bek tersebut bermain bersama sesama mantan pemain muda Real, Nico Paz .

Paz juga dipandang oleh para petinggi perekrutan Bernabeu sebagai kandidat kuat lain untuk kembali ke ibu kota Spanyol setelah tampil mengesankan selama bermain di sepakbola Italia.

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Para penantang gelar terikat kontrak jangka panjang

Untuk saat ini, Andres, yang mencatatkan satu gol dan satu assist dalam tujuh penampilan liga, serta Vuskovic, yang membukukan catatan sama dalam 10 pertandingan, tetap menjadi pemain penting bagi tim Fabian Hurzeler. Dengan serangan tersubur di liga dan baru kebobolan tujuh gol dalam 10 pertandingan, Brighton menempati peringkat kedua Liga Primer , tertinggal lima poin dari juara bertahan Arsenal. Pemandu bakat Madrid akan terus mengamati kedua pemain itu seiring berjalannya musim.