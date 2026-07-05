Real Madrid jadi yang paling terdampak... Laga Maroko vs Prancis mencuri perhatian di laga pembuka La Liga

Sebelum kompetisi La Liga dimulai, Piala Dunia telah memberikan dampak langsung pertama pada jadwal kompetisi, setelah Real Madrid dipastikan akan menjalani awal musim yang berbeda dari para pesaingnya, akibat sejumlah pemainnya masih berlaga di Piala Dunia yang sedang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Real Madrid memastikan setidaknya satu pemainnya akan tampil di babak semifinal Piala Dunia 2026, setelah undian perempat final mempertemukan Maroko dan Prancis. Klub Kerajaan ini akan diwakili di babak semifinal, baik melalui Ibrahim Díaz bersama tim nasional Maroko, maupun trio pemain Prancis Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, dan Ibrahima Konaté.

Berdasarkan peraturan yang diumumkan oleh Asosiasi Liga Spanyol, setiap tim yang memiliki pemain yang berpartisipasi di semifinal Piala Dunia akan mendapatkan penundaan pertandingan pada putaran pertama La Liga, guna memberikan waktu istirahat dan persiapan bagi para pemainnya sebagaimana diatur dalam perjanjian kolektif dengan Asosiasi Pemain Profesional, seperti yang dikonfirmasi oleh surat kabar AS hari Minggu ini.

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Dengan demikian, pertandingan Real Madrid melawan Real Sociedad, yang semula dijadwalkan pada putaran pembuka antara 14 dan 16 Agustus, akan ditunda dan akan digelar pada tanggal lain, kemungkinan besar pada akhir bulan yang sama.

Ketua Liga Spanyol, Javier Tebas, sebelumnya menjelaskan bahwa para pemain yang berpartisipasi di babak-babak akhir Piala Dunia akan mendapatkan istirahat selama tiga minggu setelah pertandingan terakhir mereka di turnamen tersebut, yang dilanjutkan dengan tiga minggu persiapan sebelum kembali ke kompetisi resmi.

Ia menambahkan bahwa asosiasi telah menyusun jadwal yang memungkinkan sebagian besar pertandingan putaran pertama digelar sesuai jadwal, dengan tiga atau empat pertandingan dipindahkan ke salah satu hari tengah pekan di bulan Agustus, sedangkan pertandingan yang ditunda akan digelar antara putaran kedua dan ketiga liga.

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Real Madrid diperkirakan bukan satu-satunya tim yang terdampak oleh keputusan ini, karena penundaan tersebut juga mungkin mencakup pertandingan Barcelona melawan Athletic Bilbao, Atlético Madrid melawan Málaga, dan Celta Vigo melawan Osasuna, jika tim-tim tersebut memiliki pemain yang lolos ke semifinal Piala Dunia. Liga Spanyol sedang menunggu kepastian mengenai empat tim yang lolos ke semifinal, sebelum mengumumkan secara resmi jadwal putaran pertama kompetisi.

Di sisi lain, Asosiasi Pemain Spanyol sempat mengusulkan penundaan dimulainya liga selama satu minggu penuh, untuk memastikan semua tim memainkan putaran pembuka pada waktu yang sama, namun asosiasi tersebut lebih memilih mempertahankan jadwal awal dengan membagi putaran tersebut ke dalam dua tanggal yang berbeda.

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