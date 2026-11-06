Di saat banyak yang menanti Vinicius Junior memanfaatkan masa larangan bermainnya untuk memulihkan kebugaran dan performanya, Real Madrid justru memilih mengirimnya ke Dubai. Keputusan ini memicu gelombang kontroversi di Spanyol, dan kembali membuka pintu bagi pertanyaan yang tak kunjung reda: siapa yang bertanggung jawab atas kemerosotan sang bintang Brasil?

Vinicius tidak berlatih bersama rekan-rekannya di Real Madrid pada hari Jumat. Absennya bukan karena ketidakmampuannya bermain melawan Valencia pada hari Sabtu, saat ia menjalani laga keempatnya dari masa larangan bermain, dan juga bukan karena bergabung lebih awal dengan timnas Brasil untuk persiapan laga-laga mendatangnya, setelah dipanggil oleh Ancelotti. Faktanya, pemain Brasil itu akan menghabiskan akhir pekan di Dubai.

Perjalanan iklan sebagai ganti latihan

Real Madrid mengumumkan bahwa hal itu merupakan bagian dari kesepakatan dengan Emirates Airlines, dan bahwa pemainnya akan pergi ke sana untuk membintangi iklan promosi "Visit Dubai".

Namun pembenaran ini tidak meyakinkan banyak pihak. Jurnalis Pacojo Delgado mengomentari keputusan itu dalam program "SER Deportivos" dengan berkata: "Menurut saya, akan lebih tepat bila Vinicius tetap tinggal dan berlatih untuk memulihkan kebugarannya, ketimbang membintangi iklan."

Pertandingan berikutnya VAL LaLiga 15.00 RMA

Ia menambahkan: "Saya tidak mengatakan ia harus pergi ke Valencia untuk menyatu dengan tim, tetapi sepertinya lebih baik baginya untuk tetap di Valdebebas sampai ia bergabung dengan timnas Brasil."

Delgado menunjukkan bahwa segala hal yang mengelilingi pemain nomor 7 Real Madrid tahun ini sangatlah "aneh".

Kelelahan dan perjalanan, serta kebugaran yang hilang

Persoalannya tidak terbatas pada absennya dari latihan dalam hari-hari ini, yang tentunya akan memperbaiki kebugaran fisiknya, karena ia tidak lagi berada pada level Vinicius yang nyaris memenangi Ballon d'Or lebih dari dua tahun lalu.

Bahkan ia menguras dirinya dengan perjalanan jarak jauh, sehingga mengalami kelelahan dan berisiko mengalami cedera. Sebab selain perjalanannya ke Jepang dan Singapura, tempat ia akan bermain bersama timnas negaranya, ia juga harus menambahkan perjalanan ke Dubai.

Jurnalis Anton Meana, yang hadir dalam sesi latihan hari Jumat, mengomentari: "Saya memperhatikan ketidakhadirannya dalam latihan. Saya rasa akan baik baginya untuk berada di lapangan latihan bersama rekan-rekannya, dan baik pula bagi kami untuk melihatnya berlatih pada hari ketika pers diizinkan masuk ke Valdebebas."

Meana menambahkan: "Saya ulangi, ia tidak bisa bermain, ia memiliki izin dari klub dan berada di sebuah acara Real Madrid di Dubai, lalu mereka bertanya-tanya apakah ada perdebatan."

Mourinho membela, Pacojo menuding klub

Vinicius tentu berada di bawah sorotan suporter dan pers. Pada hari Jumat lalu saja, Mourinho ditanya tentang levelnya, setelah ia kembali meninggalkan kesan buruk di Athena meski bermain penuh selama 90 menit, dan apakah ia akan memainkannya sebagai starter ketika ia tersedia untuk laga-laga liga.

Pelatihnya berkata: "Seorang pelatih harus melakukan segala yang ia bisa untuk membawa para pemainnya ke level terbaik mereka dan mencoba berbagai strategi permainan, baik pada level individu maupun pada level performa mereka. Pemain buruk akan tetap buruk, sedangkan pemain bagus akan mengalami hari-hari kemerosotan. Seandainya Vinicius adalah pemain buruk, kita akan mengatakan bahwa ia tampil bagus di Athena."

Namun Pacojo mengarahkan jari tudingan langsung kepada Real Madrid, bukan hanya kepada pemain itu sendiri, dengan berkata: "Jika ini adalah rencana untuk mengembalikan Vinicius ke level terbaiknya, maka saya merasa ini akan menjadi proses yang panjang, dan perjalanan ini bukan lagi tanggung jawab Vinicius seorang, melainkan juga tanggung jawab klub."

Di antara iklan dan latihan, serta antara Dubai dan Valdebebas, Vinicius tetap terjebak dalam pusaran tak berujung, sementara semua orang menanti kembalinya versi yang pernah membuat Eropa ketakutan.