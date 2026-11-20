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Real Madrid mengambil langkah besar untuk mengamankan masa depan jangka panjangnya dengan resmi memperpanjang kontrak Aurelien Tchouameni di Santiago Bernabeu dengan nilai yang besar. Pemain internasional Prancis itu berkomitmen menghabiskan tahun-tahun terbaik kariernya bersama raksasa Spanyol tersebut, sekaligus mengakhiri spekulasi tentang potensi kepindahannya ke Liga Primer Inggris.

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Komitmen besar untuk bertahan di Bernabeu

Madrid mengonfirmasi bahwa Tchouameni telah menandatangani kontrak baru jangka panjang yang akan membuatnya bertahan di klub hingga 30 Juni 2032. Gelandang berusia 26 tahun itu sebelumnya sudah terikat kontrak hingga 2028, tetapi petinggi klub di Bernabeu ingin menghargai perkembangannya yang konsisten dan memastikan ia tetap menjadi pilar skuad selama satu dekade ke depan. Perpanjangan ini menyusul perpanjangan kontrak Arda Guler , yang menegaskan strategi klub untuk mengikat para bintang mudanya.

Negosiasi berlangsung sangat lancar, dengan kedua pihak dilaporkan telah mencapai kesepakatan lisan sejak Juli. Manchester United termasuk di antara sejumlah klub besar Eropa yang memantau situasi pemain Prancis itu, tetapi prioritas Tchouameni sejak awal adalah melanjutkan kiprahnya di ibu kota Spanyol. Kini setelah seluruh dokumen dituntaskan, sang gelandang akan bertahan bersama Real Madrid hingga setidaknya berusia 32 tahun, mencerminkan besarnya kepercayaan jajaran direksi klub kepadanya.

Sejak didatangkan dari Monaco dengan nilai €80 juta pada 2022, Tchouameni telah menjadi bagian penting di lini tengah. Menurut AS, penampilannya membuatnya mendapat kenaikan gaji yang signifikan dalam kontrak baru ini, dengan pendapatan yang kini diperkirakan mencapai sekitar €9 juta bersih per musim.

Koleksi gelar yang luar biasa

Klub merayakan kabar tersebut melalui pernyataan resmi yang merinci koleksi trofi Tchouameni sejak bergabung. Konfirmasi resmi ini mengakhiri spekulasi selama berbulan-bulan sekaligus mengirimkan sinyal tegas kepada para rival di seluruh benua. "Real Madrid C. F. dan Aurelien Tchouameni telah sepakat memperpanjang kontrak pemain kami, yang akan bertahan di klub hingga 30 Juni 2032," demikian pengumuman klub.

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Hanya dalam lima musim bersama klub, Tchouameni telah mengoleksi sejumlah medali yang mengesankan. Pernyataan resmi klub itu juga mencatat kontribusinya: “Aurelien Tchouameni bergabung dengan Real Madrid pada 2022. Dalam lima musim mengenakan seragam kami, ia telah tampil 205 kali dan meraih delapan gelar: satu Liga Champions, dua Piala Dunia Antarklub, dua Piala Super UEFA, satu gelar LaLiga, satu Copa del Rey, dan satu Piala Super Spanyol. Ia merupakan pemain internasional Prancis, telah tampil 50 kali untuk negaranya hingga saat ini dan memenangi UEFA Nations League pada 2021.”

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Mourinho mendapatkan jangkar lini tengahnya

Manajer Madrid Jose Mourinho tidak menyembunyikan kegembiraannya menyusul kabar terbaru dari Santiago Bernabeu, yang semakin mengukuhkan status Aurelien Tchouameni sebagai sosok yang tak tergantikan dalam susunan pemain intinya. Pelatih asal Portugal itu memandang pemain Prancis tersebut sebagai jangkar yang tak tergantikan untuk menghadirkan keseimbangan penting bagi Real Madrid, yang memiliki banyak pemain dengan kemampuan menyerang.

Meski sempat mengalami serangkaian cedera ringan yang menghambatnya pada awal musim, Tchouameni bangkit dengan meyakinkan dan menjadi pusat permainan lini tengah Mourinho. Kekuatan fisiknya yang menonjol dan kemampuan merebut bola yang sangat baik terbukti penting bagi rancangan taktik sang manajer. Pengaruh serta peran gelandang itu dalam sistem permainan juga terus meningkat pesat di bawah arahan Mourinho.

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Menjaga kebugaran sepanjang musim yang panjang

Di tengah antusiasme atas kontrak baru tersebut, ada kekhawatiran jangka pendek mengenai kebugaran sang gelandang. Tchouameni baru-baru ini terpaksa meninggalkan pemusatan latihan tim nasional Prancis saat jeda internasional karena masalah fisik. Sebelumnya, ia telah mencatatkan 709 menit bermain dalam pertandingan kompetitif musim ini, menunjukkan betapa pentingnya ia bagi klub maupun negaranya di pentas internasional.

Mourinho diperkirakan akan berhati-hati dalam mengembalikan sang pemain ke lapangan, terutama karena jadwal padat pada musim dingin sudah menanti. Meski belum secara resmi dipastikan absen dalam pertandingan liga mendatang melawan Celta Vigo, staf medis akan berhati-hati agar ia tidak kembali terlalu cepat.