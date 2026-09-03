Real Madrid telah menuntaskan persiapannya untuk menghadapi Real Betis, yang dijadwalkan berlangsung besok Jumat malam di kota Sevilla, dalam lanjutan kompetisi La Liga, di tengah masih absennya 7 pemain dari skuad Los Blancos.

Pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, yang menangani Real Madrid, tidak berhasil memulihkan satu pun dari para pemainnya yang cedera sebelum laga besok.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", Real Madrid akan kehilangan Aurelien Tchouameni, Endrick, Eder Militao, Rodrygo, Ferland Mendy, Raul Asencio, dan Thiago Pitarch.

Di sisi lain, skuad Real Madrid diperkirakan akan diperkuat oleh Sergio Martinez, gelandang berusia 19 tahun, yang bergabung dengan klub dalam beberapa hari terakhir dari Racing.

Awalnya, Martinez dijadwalkan bergabung dengan tim Castilla, tetapi ia kini berlatih bersama tim utama, dan mungkin akan mencatatkan penampilan perdananya dalam skuad Real Madrid pada laga melawan Betis.

Skuad juga diperkirakan akan menyertakan duo Mario Rivas dan Cestero.

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Real Madrid menjelaskan melalui situs resminya bahwa sesi latihan terakhir dimulai dengan latihan "rondo" untuk mengaktifkan para pemain, sebelum beralih ke kerja taktis.

Para pemain kemudian menjalani latihan pressing dan penguasaan bola, sebelum sesi ditutup dengan pertandingan kecil di ruang terbatas.

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