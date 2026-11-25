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Real Madrid meraih kemenangan kesepuluh beruntun musim ini.

Klub Spanyol yang dipimpin presiden Florentino Perez itu sendirian di puncak klasemen Liga Champions dengan poin sempurna setelah mengumpulkan 15 poin dari lima pertandingan berkat kemenangan comeback 5-1 di kandang atas PSV Eindhoven.

PSV sempat unggul lewat penalti mantan pemain Inter, Ivan Perisic, sebelum tumbang pada babak kedua akibat gol-gol Valverde, Bellingham, Mbappé (dua gol), dan Vinicius.

Titik balik terjadi saat jeda, ketika pelatih José Mourinho memasukkan Jude Bellingham untuk menggantikan Aurelien Tchouameni.

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Special One itu kemudian mengatakan seusai pertandingan: "Apa yang saya katakan kepada tim setelah babak pertama? Ruang ganti itu seperti Las Vegas, apa yang terjadi di Las Vegas tetap di Las Vegas".

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"Bellingham mengubah pertandingan," lanjut Mourinho. "Dia seorang pemimpin dan gelandang terbaik di dunia saat ini. Tidak memasukkannya ke dalam 10 besar Ballon d'Or adalah sebuah skandal".

Pemain timnas Inggris itu sendiri berkomentar: "Ballon d'Or? Saya tidak peduli, saya ingin memenangi segalanya bersama Real Madrid. Di sini semuanya sempurna, saya merasa sangat nyaman".

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"Saya mencetak gol terindah sepanjang karier saya, tetapi jangan bandingkan saya dengan Zinedine Zidane. Dia legenda, salah satu idola saya, dan jauh lebih baik daripada saya".

"Apa rahasia perkembangan saya? José Mourinho," jawab Bellingham. "Dia benar-benar mengubah segalanya di Real Madrid, selalu berjuang untuk kami dan kami berjuang untuknya. Pelatih memberi saya kepercayaan diri yang besar. Ini masa terbaik dalam karier saya karena saya bermain lebih baik dan sangat bahagia".

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"Saya juga senang untuk Vinicius, golnya adalah kabar terbaik malam ini. Semua orang memusuhinya dan selalu mencari alasan untuk menghujatnya, tetapi kami ada di sini untuk membantunya".