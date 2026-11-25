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Real Madrid meraih kemenangan kesepuluh secara beruntun musim ini.

Klub Spanyol yang dipimpin presiden Florentino Perez itu memuncaki klasemen Liga Champions sendirian dengan rekor sempurna, mengoleksi 15 poin dari lima pertandingan berkat kemenangan comeback 5-1 di kandang atas PSV Eindhoven.

PSV sempat unggul lewat penalti mantan pemain Inter, Ivan Perisic, sebelum runtuh pada babak kedua akibat gol-gol Valverde, Bellingham, Mbappé (dua gol), dan Vinicius.

Titik balik terjadi saat jeda, ketika pelatih José Mourinho memasukkan Jude Bellingham untuk menggantikan Aurelien Tchouameni.

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Pelatih berjuluk Special One itu kemudian mengatakan seusai laga: "Apa yang saya katakan kepada tim setelah babak pertama? Ruang ganti seperti Las Vegas. Apa yang terjadi di Las Vegas tetap di Las Vegas".

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"Bellingham mengubah jalannya pertandingan," lanjut Mourinho. "Dia seorang pemimpin dan gelandang terbaik di dunia saat ini. Tidak memasukkannya ke dalam sepuluh besar Ballon d'Or adalah skandal."

Pemain tim nasional Inggris itu menanggapi: "Ballon d'Or? Saya tidak peduli. Saya ingin memenangi segalanya bersama Real Madrid. Di sini semuanya sempurna, saya merasa sangat nyaman."

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"Saya mencetak gol terindah dalam karier saya, tetapi jangan bandingkan saya dengan Zinedine Zidane. Dia seorang legenda, salah satu idola saya, dan jauh lebih baik daripada saya."

"Apa rahasia perkembangan saya? José Mourinho," jawab Bellingham. "Dia benar-benar mengubah segalanya di Real Madrid. Dia selalu berjuang untuk kami dan kami berjuang untuknya. Pelatih memberi saya kepercayaan diri yang besar. Ini masa terbaik dalam karier saya karena saya bermain lebih baik dan sangat bahagia."

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"Saya juga senang untuk Vinicius. Golnya adalah kabar terbaik malam ini. Semua orang memusuhinya dan selalu mencari alasan untuk menghujatnya habis-habisan, tetapi kami ada di sini untuk membantunya."

Real Madrid bersiap memberi Bellingham kontrak baru. Kontraknya yang berakhir pada Juni 2029 akan diperpanjang tiga musim lagi hingga 2032, disertai kenaikan dari gajinya saat ini sebesar €10 juta bersih per tahun.

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Didatangkan dari Borussia Dortmund seharga €127 juta pada bursa transfer musim panas 2023, Bellingham sejauh ini mencatatkan 158 penampilan bersama Real Madrid, mencetak 53 gol dan menyumbang 38 assist. Ia juga telah memenangi satu gelar Liga Champions, satu Piala Interkontinental, satu gelar La Liga, satu Piala Super Eropa, dan satu Piala Super Spanyol.