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Kabar buruk datang bagi Josè Mourinho, Real Madrid asuhannya, serta klub-klub yang berharap bisa mendatangkan Endrick pada Januari, terutama Milan dan Roma . Endrick mengalami cedera saat menghadapi Celta Vigo pada pertandingan Sabtu. Pemeriksaan medis yang dijalaninya pagi ini menunjukkan adanya cedera pada otot adduktor kiri. Menurut laporan awal, pemain muda berbakat asal Brasil itu harus menepi selama dua hingga tiga pekan.

Pemain kelahiran 2006 itu kembali harus menepi setelah cedera otot pada awal musim membuatnya absen dalam empat pertandingan. Mantan pemain Palmeiras tersebut sedang melalui periode sulit: ia kesulitan mendapat kesempatan bermain sekaligus mencapai kondisi fisik terbaik. Kabar ini juga buruk bagi Milan. Seperti dikonfirmasi Cardinale kepada calciomercato.com, Sabtu lalu, Milan sudah lama memasukkan Endrick ke dalam daftar incaran untuk meningkatkan kualitas skuad yang disiapkan bagi Amorim.

Menurut rencana Cardinale, investasi untuk mendatangkan Endrick akan memberi Milan kesempatan memanfaatkan kemampuan salah satu pemain terbaik dunia sebagai penyerang kedua atau gelandang serang yang mendukung Ramos di lini depan. Kuncinya juga terletak pada rencana Amorim untuk pemain Brasil tersebut: menambah kualitas di belakang lini serang, bukan menjadi alternatif bagi penyerang asal Portugal itu. Peran serupa sebelumnya bisa diisi oleh pemain muda berbakat asal Yunani, Karetsas, sebelum ia memutuskan bergabung dengan proyek Borussia Dormtund.

Kondisi fisik Endrick mungkin menimbulkan sedikit keraguan bagi Cardinale, yang tetap berkomunikasi langsung dengan Roc Nations. Beberapa hari lalu, pemilik Milan itu bertemu di Milan dengan perwakilan agensi yang menangani kepentingan Endrick.

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Pada dasarnya, cedera Endrick ini tidak mengubah strategi transfer Milan: mereka berniat mengajukan tawaran besar kepada Real Madrid pada Januari. Jika upaya itu gagal, pembicaraan akan ditunda hingga musim panas mendatang. Sebab, dalam benak Cardinale, Endrick dan Milan memang harus bersatu.

Pertandingan berikutnya OLY Europa League 12.45 MIL

Satu-satunya rencana cadangan adalah mencari pemain berkualitas di belakang lini serang yang mampu beroperasi di ruang antarlini, mengingat Cisse terus berkembang dan semakin sering mencetak gol dari pertandingan ke pertandingan. Namun, tambahan pemain yang lebih mendesak adalah bek tengah dan pelapis Ramos, mengingat Camarda dipastikan pergi dengan status pinjaman.