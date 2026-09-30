Real Madrid dengan satu bek: bencana di Bernabeu memaksa Mourinho menyiapkan rencana darurat

Tampaknya Real Madrid tengah menghadapi krisis pertahanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang mengancam perjalanan mereka di LaLiga sebelum kompetisi kembali bergulir. Menjelang laga yang dinanti-nanti melawan Villarreal, tim pelatih menemukan diri mereka dalam dilema sesungguhnya di lini pertahanan, setelah pilihan menyusut hanya menjadi satu nama saja.

Los Blancos akan kembali berkompetisi pada 10 Oktober mendatang dengan laga panas melawan Villarreal di Stadion Santiago Bernabeu, tetapi pertandingan ini datang pada waktu yang paling buruk bagi sang pelatih.

Absen beramai-ramai

Menurut "Mundo Deportivo", masalah utamanya terletak pada absennya sejumlah pemain secara beruntun di posisi bek tengah. Bek Asencio dipastikan absen secara resmi setelah dipastikan akan menjalani operasi pada tulang kaki besok, sementara rekannya Huijsen absen karena skorsing setelah diusir dalam laga derby terakhir.

Situasi semakin rumit dengan ketidakpastian yang menyelimuti keikutsertaan Konate, yang masih berada dalam tahap pemulihan dari cedera yang dialaminya saat membela tim nasional Prancis, dan hingga kini belum jelas kesiapannya untuk tampil dalam pertandingan.

Adapun Eder Militao, meski telah kembali berlatih bersama tim, keikutsertaannya tetap sangat diragukan. Pemain asal Brasil itu belum memainkan satu pun pertandingan resmi sejak April lalu, dan keputusan untuk mempertaruhkannya tetap merupakan risiko besar yang bisa membuat tim menelan kemunduran baru.

Rudiger: satu-satunya yang selamat

Di tengah skenario yang mengerikan ini, Antonio Rudiger tetap menjadi satu-satunya bek tengah yang benar-benar siap untuk laga melawan Villarreal. Ironisnya, pemain asal Jerman itu sendiri tidak dianggap sebagai pemain inti pada periode saat ini, dan tim medis menanganinya dengan sangat hati-hati untuk menghindari memburuknya cedera kronis pada lututnya.

Meski masih tersisa beberapa hari menuju laga, solusi yang tersedia bagi Mourinho tampak penuh risiko, di mana ia mungkin terpaksa mengandalkan Konate dan Militao meski keduanya baru saja pulih dari cedera, yang membuat mereka berisiko mengalami kekambuhan.

Solusi darurat

Di dalam lingkungan klub muncul beberapa solusi tambal sulam untuk menyelamatkan situasi, yang paling menonjol adalah memfungsikan kembali Tchouameni di posisi bek tengah seperti yang pernah dilakukan Ancelotti sebelumnya, atau menurunkan nama-nama yang tidak biasa seperti Carreras atau Dumfries di posisi krusial ini.

Adapun opsi mengandalkan akademi pemain muda, tampaknya bukan solusi terbaik untuk krisis sebesar ini, dalam sebuah pertandingan yang tidak mentoleransi satu kesalahan pun menghadapi tim keras kepala sekelas Villarreal.







