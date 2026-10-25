Rombongan Real Madrid dan Barcelona tiba di Stadion Camp Nou untuk bersiap menjalani laga El Clasico yang dinantikan, Minggu malam ini, dalam ajang Liga Spanyol, di tengah antusiasme besar para suporter terhadap pertandingan yang mempertemukan kedua rival tradisional tersebut.

Bus Real Madrid telah meninggalkan hotel "Intercontinental" di Barcelona beberapa saat lalu menuju Stadion Camp Nou, untuk memulai persiapan akhir sebelum laga yang dinantikan ini.

Di sisi lain, rombongan Barcelona telah meninggalkan hotel "Torre Melina Gran Melia Barcelona" menuju stadion yang sama, setelah para pemain tim Catalan itu menyelesaikan persiapan mereka di tempat penginapan, sehingga hitungan mundur menuju pertandingan pun dimulai.

Laga ini mengandung arti penting dalam perburuan gelar Liga Spanyol, di tengah persaingan yang terus berlangsung antara Real Madrid dan Barcelona, serta keinginan masing-masing tim untuk memenangi laga puncak demi kepentingannya dan memperkuat posisinya di klasemen.