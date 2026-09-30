Manchester City menghadapi bayang-bayang hukuman berat menyusul vonis bersalah dalam kasus tuduhan terkait pelanggaran serius terhadap aturan keuangan, dan perkaranya bisa berujung pada degradasi dari Premier League.

Surat kabar "The Sun" menyebut bahwa klub itu juga mungkin terpaksa menghadapi eksodus besar-besaran para pemainnya akibat kemungkinan degradasi atau pengusiran dari Liga Primer Inggris.

Liga Primer Inggris menegaskan bahwa Manchester City bersalah atas seluruh tuduhan terkait pelanggaran serius terhadap aturan keuangannya dan sebagian besar tuduhan terkait tidak adanya kerja sama dengan penyelidikan.

Kesimpulannya, Manchester City telah menyusun "kontrak fiktif" dan memalsukan data keuangannya dengan nilai lebih dari 900 juta pound sterling antara tahun 2009 dan 2018.

Hingga kini belum ada hukuman yang ditetapkan, karena Manchester City masih dapat mengajukan banding. Namun, jika para petinggi Liga Primer Inggris menjatuhkan hukuman maksimal kepada juara liga delapan kali itu, hal tersebut bisa berujung pada hengkangnya para bintang utamanya.

Manchester City bisa saja menemukan dirinya dalam pertarungan yang mustahil dimenangkan untuk mempertahankan para bintangnya, kendati para pemain diyakini masih setia pada perjuangan tersebut untuk saat ini.

Surat kabar "The Sun" menyoroti ke mana sejumlah bintang paling menonjol klub itu mungkin berlabuh dalam skenario terburuk bagi Manchester City.

Erling Haaland: Real Madrid dan Barcelona

Tak diragukan lagi bahwa setiap klub di Eropa berharap Erling Haaland memimpin lini serangnya, itulah sebabnya tidak mengherankan jika baik Real Madrid maupun Barcelona sudah bergerak dalam persaingan merekrut penyerang raksasa asal Norwegia tersebut.

Surat kabar "The Sun" melaporkan awal pekan ini bahwa kedua raksasa Spanyol itu berhasrat mendatangkan Haaland jika kesempatan itu terbuka.

Haaland telah mencetak 169 gol dalam 205 pertandingan bersama City, sebuah rekor menakjubkan yang berarti ia tidak akan kekurangan tawaran kuat jika ingin meninggalkan Stadion Etihad.

Jeremy Doku: Arsenal

Meski tidak ada indikasi bahwa Arsenal sedang berupaya merekrut Jeremy Doku, atau bahkan menunjukkan ketertarikan pada winger itu, Stadion Emirates akan sangat cocok bagi pemain Belgia tersebut.

Arsenal sangat membutuhkan winger kiri baru setelah kehilangan Gabriel Martinelli dan Leandro Trossard pada musim panas, dan Doku akan menjadi peningkatan yang didambakan Mikel Arteta.

Arsenal memiliki sejarah merekrut para pemain dari Manchester City ketika mereka kehilangan tempat di Stadion Etihad.

Namun, dengan kemungkinan hukuman yang dihadapi Manchester City dan status Arsenal sebagai juara Liga Primer Inggris, Arteta mungkin akhirnya bisa menarik seorang pemain menonjol dari Manchester City di puncak performanya.

Elliot Anderson: Barcelona, Real Madrid, dan Manchester United

Manchester United ingin merekrut Elliot Anderson musim panas ini sebelum ia pindah ke rival bebuyutannya seharga 116 juta pound sterling.

Jika hukuman apa pun membuka pintu bagi United untuk kembali bersaing, tak diragukan lagi ia akan menjadi tambahan besar bagi separuh merah kota Manchester.

Namun, United akan menghadapi persaingan sengit setelah laporan di Spanyol mengklaim bahwa Anderson adalah salah satu pemain yang diincar baik Barcelona maupun Real Madrid.





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Enzo Fernandez: Barcelona dan Real Madrid

Seperti Anderson dan Haaland, Enzo Fernandez adalah pemain lain yang dipantau Real Madrid dan Barcelona.

Fernandez menghabiskan dana besar sebesar 125 juta pound sterling bagi City musim panas ini, tetapi ia bisa saja hengkang hanya dalam 12 bulan jika Liga Primer Inggris menjatuhkan hukuman besar-besaran kepada City.

Real Madrid menunjukkan ketertarikan untuk merekrut Fernandez pada musim panas, dan pemain Argentina itu juga berhasrat dengan kesepakatan tersebut, sehingga menghidupkan kembali pembicaraan itu bukanlah hal sulit jika pintunya terbuka.

Gianluigi Donnarumma: Bayern Munich, Chelsea, dan Manchester United

Bayern Munich masih mencari penerus jangka panjang bagi kiper veteran Manuel Neuer, yang akan berusia 41 tahun musim ini.

Laporan mengindikasikan bahwa Bayern Munich termasuk salah satu dari banyak tim yang mempertimbangkan untuk merekrut Gianluigi Donnarumma guna mengisi kekosongan itu.

Sementara itu, Manchester United mempertimbangkan untuk merekrut Donnarumma tahun lalu sebelum ia pindah ke City.

Chelsea juga mungkin melakukan upaya merekrut kiper Italia itu, mengingat kedatangan Emiliano Martinez tampak sebagai solusi sementara bagi masalah penjagaan gawang mereka.

Rayan Cherki: Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain

Rayan Cherki telah menjadi salah satu pemain yang paling ramai dibicarakan di Eropa sejak kepindahannya ke Manchester City musim panas lalu.

Gaya bermainnya yang penuh keterampilan adalah salah satu alasan mengapa Real Madrid dan Barcelona bersaing memperebutkannya, menurut pers Spanyol.

Raksasa Prancis Paris Saint-Germain juga tampaknya menjadi tujuan ideal bagi Cherki, mengingat pengalaman sebelumnya di Liga Prancis dan kecenderungan mereka menumpuk skuad dengan talenta serang.

Marc Guehi: Liverpool

Liverpool bersaing merekrut Marc Guehi dari Crystal Palace sebelum ia pindah ke Manchester City pada bursa transfer musim dingin musim lalu.

Tidak akan mengejutkan siapa pun jika Liverpool kembali dan berupaya merekrut bintang Inggris itu apabila pengurangan poin besar, degradasi, atau pengusiran berarti Guehi menginginkan awal yang baru di tempat lain.

Josko Gvardiol: Real Madrid dan Barcelona

Laporan yang datang dari Spanyol mengindikasikan bahwa Josko Gvardiol adalah pemain Manchester City lainnya yang diincar Real Madrid dan Barcelona.

Bek serbaguna ini telah menjadi salah satu pemain terpenting City dalam beberapa tahun terakhir, dan akan menjadi rekrutan kuat bagi tim mana pun yang mampu mendapatkan jasanya.

Situasinya mungkin menjadi rumit karena ia menandatangani kontrak baru berdurasi lima tahun pada Juli lalu.

Antoine Semenyo: Liverpool dan Arsenal

Pelatih Liverpool Andoni Iraola mungkin ingin kembali bersatu dengan Antoine Semenyo setelah pemain itu banyak membantunya ketika keduanya berada di Bournemouth.

Semenyo juga tidak akan kekurangan tawaran, karena Arsenal telah menunjukkan ketertarikan pada winger itu di masa lalu.