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Adhe Makayasa
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Real Madrid dan Barcelona bersatu menyampaikan belasungkawa setelah kecelakaan kereta api tragis di Spanyol menewaskan sedikitnya 10 orang

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Dua raksasa sepakbola Spanyol, Real Madrid dan Barcelona, mengesampingkan rivalitas sengit mereka di kompetisi domestik untuk menyampaikan pesan solidaritas menyusul tabrakan kereta cepat yang merenggut korban jiwa di Spanyol bagian tengah pada Rabu pagi. Sedikitnya 10 penumpang tewas ketika dua kereta bertabrakan di dekat kota Urda, Provinsi Toledo.

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Dua raksasa Spanyol berduka atas tragedi kereta api

Kedua klub yang bertarung dalam El Clasico segera menyampaikan dukungan kepada keluarga korban yang meninggal dan para penumpang yang terluka setelah bencana pada dini hari itu terjadi di selatan Madrid, di jalur yang menghubungkan ibu kota dengan Seville. Kecelakaan tersebut melibatkan kereta AVE milik operator negara Renfe yang mengangkut 397 orang dan kereta milik operator swasta Iryo dengan 147 penumpang. Dua gerbong Iryo terjun menuruni tanggul setelah salah satu kereta menabrak bagian belakang kereta yang berhenti di depannya.

Klub Catalunya sampaikan dukungan mendalam

Menurut surat kabar Spanyol El Mundo, petugas pemadam kebakaran dari kota-kota tetangga bergegas ke lokasi bersama tiga helikopter medis dan dua unit perawatan intensif bergerak. Wali kota Madrid, Jose Luis Martinez-Almeida, juga mengonfirmasi melalui X bahwa ibu kota telah mengirimkan tim darurat.

Wali kota Urda yang berada di dekat lokasi, Manuel Galan, mengatakan kepada lembaga penyiaran publik TVE bahwa petugas perlindungan sipil telah meminta pemerintah kota menyiapkan gedung olahraga setempat untuk menampung para penyintas.

Menanggapi bencana itu dalam pernyataan di X, Barcelona menulis: "FC Barcelona menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada para korban kecelakaan kereta api serius antara Los Yebenes dan Urda (Toledo).

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"Klub ingin menyampaikan dukungan dan solidaritas kepada keluarga serta sahabat para korban, dan mendoakan agar semua yang terluka segera pulih."

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Juru bicara pemerintah daerah Castilla-La Mancha, Esther Padilla, memperingatkan TVE bahwa jumlah korban meninggal "pasti akan bertambah", sementara Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani menyatakan di X bahwa konsulat Italia di Madrid sedang memeriksa apakah ada warga negara Italia yang terdampak.

Menyampaikan belasungkawa melalui situs resmi klub, Real Madrid menyatakan: "Real Madrid CF ingin menyampaikan rasa duka yang mendalam atas kecelakaan kereta api tragis yang terjadi di Provinsi Toledo.

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"Klub ingin menyampaikan belasungkawa kepada keluarga dan orang-orang terdekat dari mereka yang meninggal, serta kepedulian dan solidaritas kepada mereka yang terluka dan semua yang terdampak oleh kecelakaan mengerikan ini.

"Real Madrid ingin menyampaikan dukungan penuh kepada layanan darurat dan semua pihak yang bekerja dalam upaya pertolongan, serta turut berduka bersama semua yang terdampak pada saat yang begitu menyedihkan ini."

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Pihak berwenang segera selidiki kecelakaan

Setelah operator infrastruktur perkeretaapian ADIF menghentikan perjalanan kereta cepat antara Madrid dan Andalusia, Guardia Civil mengerahkan tim khusus penanganan bencana untuk memastikan penyebab tabrakan tersebut, menurut El Pais. Bencana ini terjadi hanya sembilan bulan setelah 45 orang meninggal di dekat Adamuz, dalam kecelakaan kereta api paling mematikan di Spanyol sejak 80 orang tewas pada 2013. Penghormatan dan mengheningkan cipta diperkirakan akan dilakukan di stadion-stadion sepakbola Spanyol akhir pekan ini.

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.