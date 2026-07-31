Pemain 23 tahun itu, yang dulu dielu-elukan sebagai talenta super dan di Borussia Dortmund diproyeksikan menjadi pemain masa depan, tidak mampu mendapatkan angin segar baru seperti yang diharapkan bersama Borussia Mönchengladbach musim lalu. Apakah kini ia akan meninggalkan Bundesliga untuk selamanya?

Menurut laporan senada dari The Athletic dan Sky, Racing Strasbourg menyatakan minat kepada Reyna. Pembicaraan antara klub kasta tertinggi Prancis itu dan gelandang serang tersebut disebut sedang berlangsung, sementara di Gladbach mereka bisa membayangkan baik penjualan maupun peminjaman.

Bagi Reyna, ini akan menjadi peluang berikutnya untuk memulai lagi di klub yang ambisius. Dengan harapan akhirnya bisa mengeluarkan potensi yang tidak diragukan lagi ia miliki secara konsisten di level tertinggi. Sesuatu yang tidak kunjung berhasil ia lakukan dalam beberapa tahun terakhir meski datang dengan ekspektasi besar.

Giovanni Reyna pernah dianggap sebagai talenta super di BVB

Pada 2019, BVB merekrut putra mantan pemain Bundesliga dan tim nasional Amerika Serikat Claudio Reyna itu dari New York City FC ke Dortmund. Saat itu ia baru berusia 16 tahun dan semua pintu terbuka lebar baginya: "Anak ini sangat hebat. Dia bisa saja menandatangani kontrak dengan klub mana pun di dunia, tetapi pada akhirnya dia memilih Borussia Dortmund," kata Sebastian Geppert, yang belum lama ini menjadi asisten pelatih Edin Terzic di Athletic Bilbao dan sebelumnya lama menjadi pelatih akademi BVB, seperti dikutip Transfermarkt saat itu.

Getty Images

Real Madrid, Barcelona, dan Manchester City, antara lain, juga disebut sangat serius memburu talenta besar dari Amerika Serikat tersebut, yang saat masih di New York City FC sudah diizinkan berlatih bersama tim utama sejak usia 14 tahun. Saat itu, di skuad itu ada bintang dunia seperti Andrea Pirlo, Frank Lampard, atau David Villa. Reyna secara khusus mengagumi Pirlo: "Terkadang gerakannya terlihat lambat, tetapi sebenarnya justru kebalikannya. Dia melihat seluruh lapangan dan mengenali ruang yang tidak dilihat orang lain. Pirlo sangat cerdas, seorang visioner. Salah satu pemain paling cerdas yang pernah bermain," ujarnya kepada Sport Bild pada 2020, dan ia ingin berkembang ke arah yang serupa.

Mengapa ia menolak Barca, Real, dan lainnya lalu justru memilih BVB? "Itu adalah kombinasi antara prospek yang luar biasa dan ambisi klub. Saya melihat peluang terbaik saya di sini untuk melompat ke level profesional, dan itu di tim yang punya peluang di setiap kompetisi. Saya tidak keliru - dan itu membuat saya sangat bahagia."

Giovanni Reyna memikat di Dortmund saat masih berusia 17 tahun

Keputusan itu pada awalnya memang membuahkan hasil. Pelatih Dortmund saat itu, Lucien Favre, dengan cepat memberi kesempatan kepada sang remaja untuk menunjukkan diri di level atas dan Reyna memanfaatkannya dengan brilian. Setelah baru setengah tahun bersama tim U-19, ia naik ke tim utama pada awal 2020 dan menjalani debut Bundesliga saat baru saja berusia 17 tahun. Tak lama kemudian, ia benar-benar mengumumkan kedatangannya saat kalah 2-3 dari Werder Bremen di DFB-Pokal: setelah solo run yang santai, ia mencetak gol indah dari jarak 16 meter ke sudut gawang.

Getty Images

"Anda bisa melihat di latihan bahwa dia punya sesuatu. Siapa pun yang tidak melihat itu, berarti buta," kata Favre antusias. "Dia bergerak dengan benar, dia bermain dengan benar, dia juga bertahan dengan sangat, sangat cerdas. Dia bisa mencetak gol, dia bisa memberikan umpan terakhir. Di usia 17 tahun, dia benar-benar melakukannya dengan sangat baik. Jika dia terus bermain seperti ini, dia akan punya jalan karier yang bagus."

Semua itu kini sudah berlalu sekitar enam setengah tahun. Dan dari level yang dulu diprediksi akan dicapai Reyna, pemain yang kini berusia 23 tahun itu sudah cukup jauh tertinggal. Bahwa nasib buruk karena cedera kadang-kadang dengan pahit menghambatnya jelas merupakan bagian dari kenyataan. Reyna menjalani musim profesional penuh pertamanya yang bagus pada 2020/21, dan memantapkan diri sebagai pemain inti di BVB pada usia 17/18 tahun.

Masa peminjaman Giovanni Reyna ke Nottingham gagal

Pada musim berikutnya, masalah cedera mulai datang. Kadang-kadang ia harus absen berbulan-bulan, sehingga tidak pernah benar-benar menemukan ritme, dan kilatan-kilatan bagus yang sesekali muncul pun makin lama makin jarang. Pada awal 2024, peminjaman ke Nottingham Forest seharusnya menjadi titik balik ke arah yang lebih baik, tetapi tidak memberi efek karena Reyna jarang mendapat kesempatan bermain di Premier League.

Sekembalinya ke Dortmund, tubuhnya kembali bermasalah selama berminggu-minggu. Dalam musim 2024/25 yang secara keseluruhan sulit bagi BVB, ia pun jarang lebih dari sekadar pemain pengganti. Karena prospeknya tidak terlalu cerah dan ia melihat partisipasinya di Piala Dunia kandang bersama Amerika Serikat terancam, Reyna mengucapkan selamat tinggal kepada Dortmund musim panas lalu setelah enam tahun. Gladbach menggelontorkan biaya transfer sebesar €4 juta, dan bersama Die Fohlen sang gelandang akhirnya ingin kembali menemukan permainannya.

Getty Images

Setidaknya: ia berhasil masuk skuad Piala Dunia Amerika Serikat, tampil di turnamen kandang, dan bahkan menyuguhkan sebuah sorotan lewat gol indah dengan kaki bagian luar saat menang 4-1 atas Paraguay pada laga pembuka. Namun, Piala Dunia itu dari sudut pandang Reyna juga tidak benar-benar bagus, sama seperti tahun lalu di Gladbach. Problem otot kecil terus mengikutinya, dan ia juga tidak mampu mengamankan tempat inti secara berkelanjutan. Secara statistik, dari total 20 penampilan di semua kompetisi, ia hanya mencatat satu gol dan satu assist. Jadi, tidak terlalu mengejutkan jika Gladbach tampaknya tidak terlalu ngotot mempertahankan Reyna.

Giovanni Reyna ke Strasbourg? Itu akan menjadi transfer yang menarik

Seperti dilaporkan Sport Bild pada Juni, pemain Amerika Serikat itu tetap tidak memainkan peran yang terlalu besar dalam rencana pelatih Eugen Polanski. Karena itu, Gladbach bahkan bisa saja siap melepas Reyna dengan harga lebih rendah daripada €4 juta yang mereka bayarkan ke Dortmund 12 bulan lalu.

Dengan begitu, Strasbourg mungkin bisa mendapatkan Reyna dengan biaya transfer yang sangat kecil. Di klub Prancis itu, yang finis kedelapan di Ligue 1 musim lalu, Reyna akan masuk ke lini serang yang kuat bersama pemain tim nasional Paraguay Julio Enciso, tempat ia sangat mungkin bisa menampilkan kekuatannya. Di Gladbach, ia sempat menunjukkan tanda-tanda positif pada fase akhir musim lalu, dan jika tetap fit, Reyna tentu punya potensi untuk mengembalikan kariernya ke jalur yang benar di Strasbourg. Terlebih lagi di lingkungan baru, liga baru, di mana seperti terakhir di Bundesliga ia tidak terus-menerus melihat cap sebagai mantan talenta super yang gagal memenuhi ekspektasi dikaitkan dengan namanya. Itu akan menjadi transfer yang menarik.