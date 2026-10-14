Real Madrid, adidas, dan label fesyen ikonis asal Rio de Janeiro, FARM Rio, berkolaborasi meluncurkan koleksi baru pakaian dan aksesori yang merayakan ikatan historis yang erat antara sepakbola Brasil dan klub raksasa Spanyol tersebut.

Selama puluhan tahun, Real Madrid turut dikenal berkat keterampilan dan kegembiraan bermain para pemain asal Brasil. Dari sosok ikonis seperti Kaká dan Marcelo hingga bintang dunia saat ini, Vinícius Júnior dan Rodrygo, ciri khas sepakbola Brasil telah menjadi bagian tak terpisahkan dari standar keagungan Real Madrid.

Kolaborasi baru ini menjembatani jarak antara Rio de Janeiro dan Madrid, memadukan warisan sepakbola elite dengan estetika gaya hidup Amerika Selatan yang semarak.

adidas

Inti koleksi terbatas ini adalah penafsiran ulang perlengkapan latihan dan pakaian kasual klasik klub melalui motif botani khas FARM Rio, palet warna yang kaya, dan corak tropis yang mencolok.

Koleksi serbaguna ini mencakup perlengkapan pemanasan pada hari pertandingan dan pakaian kasual sehari-hari, mulai dari jersei prapertandingan dalam pilihan warna terang dan gelap hingga atasan olahraga, celana olahraga, hoodie, rok, syal, topi, tas jinjing, dan kaus kaki.

adidas

Di seluruh koleksi, motif organik berpadu dengan identitas visual Real Madrid, menciptakan ekspresi khas budaya sepakbola yang dirancang untuk dikenakan pada hari pertandingan maupun di luar itu.

Alih-alih hanya berfokus pada semangat berkompetisi, tema kampanye ini mengambil inspirasi dari altinha, permainan pantai terkenal di Brasil yang dimainkan secara melingkar di sepanjang pesisir.

adidas

Karena altinha tidak mengenal pencatat skor atau pemenang, melainkan hanya para pemain yang menjaga bola tetap di udara dalam irama bersama, permainan ini menjadi metafora bagi kebersamaan, kreativitas, dan kekuatan sepakbola untuk menyatukan orang.

Memadukan semangat utama FARM Rio, "Berbusana dengan Bahagia", dengan mentalitas pemenang Real Madrid, koleksi ini menawarkan cara baru bagi para pendukung untuk merayakan budaya sepakbola, baik di dalam Santiago Bernabéu maupun di jalanan.

adidas

Belanja: Koleksi adidas x Real Madrid x FARM Rio

Koleksi adidas x Real Madrid x FARM Rio kini tersedia langsung di sejumlah gerai adidas terpilih, situs resmi adidas, gerai resmi Real Madrid, serta secara daring di toko klub Real Madrid.



