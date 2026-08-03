Real Madrid dalam Masalah: Kepanikan Melanda Media Spanyol Setelah Kesepakatan Yan Diomande Tertunda

Belum ditandatanganinya kontrak kepindahan pemain Leipzig asal Pantai Gading, Yan Diomande, ke Real Madrid memicu kehebohan besar di Spanyol.

Ini adalah kisah berkepanjangan, dan tentu saja, mulai menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak di Madrid. Meski nama Yan Diomande dikaitkan dengan Real Madrid, yang mengungguli Paris Saint-Germain dalam perburuan transfer ini, ia masih berada di luar skuad Jose Mourinho.

Perlu dicatat bahwa dalam beberapa hari terakhir, muncul sejumlah informasi baru terkait sang pemain, khususnya menyangkut agen-agennya.

Terjadi perselisihan antara agen lamanya, Max Alain Gradel, dan perusahaan "Roc Nation" yang saat ini menangani urusannya. Jurnalis Romain Molina baru-baru ini mengungkap hal ini, dan media Spanyol turut membahasnya hari Senin ini.

Seperti diberitakan surat kabar "AS", gugatan hukum yang diajukan oleh mantan pemain internasional Pantai Gading itu menjadi penyebab tidak rampungnya kepindahannya ke Real Madrid, karena transfer tidak dapat diselesaikan secara hukum selama gugatan masih dalam proses.

Ini adalah masalah tersembunyi yang tampaknya tidak diketahui oleh manajemen Real Madrid.

Dan jelas terlihat adanya kekhawatiran nyata di Madrid. Media Spanyol menyebutkan bahwa "regulasi FIFA dapat memengaruhi pendaftaran sang winger".

Surat kabar "AS" menambahkan bahwa "Real Madrid, yang sedang bernegosiasi dengan perusahaan Roc Nation, menunggu solusi cepat atas sengketa antar-agen ini. Diomande juga harus menunggu".

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa FIFA masih dapat memberikan izin sementara kepada sang pemain yang memungkinkannya bergabung dengan Real Madrid.

Surat kabar "Mundo Deportivo" memberi judul: "Masalah Tak Terduga", sementara radio "Onda Cero", melalui jurnalisnya Alberto Pereiro, menyampaikan sudut pandang yang lebih menenangkan, dengan menjelaskan bahwa FIFA, pada prinsipnya, tidak dapat berbuat banyak, baik dalam persoalan ini maupun yang lainnya.

Namun yang pasti, kemunduran tak terduga ini menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak di Spanyol, karena kisah ini menjadi berita utama di sejumlah media dan diperbincangkan dalam program radio olahraga malam hari.

Pendapat yang berkembang masih meyakini bahwa kepindahan sang pemain dari Leipzig ke Real Madrid akan dipastikan, tetapi banyak pihak terkejut dengan kabar ini.

Dari pihaknya, perusahaan Roc Nation merilis pernyataan di Instagram yang berbunyi: "Kami tidak bisa tinggal diam ketika media yang tidak profesional dan tidak memiliki informasi menyebarkan berita bohong yang merugikan hanya demi menarik perhatian, terutama ketika hal itu menyasar klien kami secara pribadi tanpa dasar apa pun. Media dan jurnalis harus dimintai pertanggungjawaban".