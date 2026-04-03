Real Madrid bukanlah Atalanta... Kane membunyikan alarm bahaya di Munich

Suasana penuh ketegangan dan kekhawatiran menyelimuti Bayern Munich, menyusul absennya bintang mereka, Harry Kane, dalam laga Bundesliga melawan Freiburg besok, Sabtu, akibat cedera, setelah ia juga absen dalam dua pertandingan persahabatan bersama tim nasional Inggris.

Hal ini menempatkan tim Bavaria dalam posisi sulit, menjelang laga besar yang dinantikan melawan Real Madrid, di perempat final Liga Champions, di mana keduanya akan bertanding leg pertama pada Selasa mendatang di Stadion Santiago Bernabéu, di ibu kota Spanyol.

Menurut surat kabar "AS" dari Madrid, Bayern Munich menahan napas setelah cedera yang digambarkan oleh pelatih timnas Inggris, Thomas Tuchel, sebagai akibat dari "masalah ringan", yang dialami Kane hanya 15 menit setelah latihan dimulai. Penjelasan singkat ini tidak memberikan banyak ketenangan.

Keputusan Akhir.. Pengadilan Jerman Menyelesaikan Kasus Postingan Al-Ghazi tentang Gaza

Vinícius absen dari Real Madrid menjelang laga melawan Bayern Munich.. dan Díaz mendampingi Mbappé

Eropa dan rasisme: Inggris unggul dalam penanggulangan.. Yamal menderita kelemahan Vinicius

Dampak absennya bintang Bayern Munich terlihat jelas, saat Inggris imbang dengan Uruguay (1-1), lalu kekalahan bersejarah dari Jepang (1-0) di Stadion Wembley.

Meskipun Bayern meraih kemenangan telak atas Atalanta (6-1) pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions tanpa kehadiran Kane, situasi tetap mengkhawatirkan, karena pertandingan melawan Real Madrid sangat berbeda dengan tim Italia tersebut.

Kane saat ini sedang menjalani musim terbaiknya secara individu, dengan mencetak 48 gol dalam 40 pertandingan hingga saat ini.

Menjelang laga melawan Real Madrid, para penggemar klub Bavaria ini menantikan kejelasan mengenai kondisi pencetak gol utama mereka, di saat risiko telah mencapai puncaknya.