“Real Madrid bermain untuk menjuarai liga!” Jose Mourinho peringatkan Barcelona meski menang dramatis di El Clasico

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Jose Mourinho mengingatkan para pemain Real Madrid agar tetap membumi setelah kemenangan dramatis 2-1 atas Barcelona. Pelatih asal Portugal itu menegaskan bahwa tujuan utama mereka tetap menjuarai La Liga, meski aksi heroik Kylian Mbappe pada akhir laga memastikan kemenangan besar di Camp Nou.

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Mbappe bersinar dalam kemenangan di El Clasico

Madrid meraih kemenangan penting 2-1 atas Barcelona dalam El Clasico di Camp Nou pada Minggu. Mbappe menjadi penentu kemenangan dengan mencetak dua gol, sekaligus memangkas jarak dari puncak klasemen Liga menjadi hanya tiga poin.

Penyerang asal Prancis itu membuka skor pada menit ke-41 dengan sedikit keberuntungan. Bek Barcelona Gerard Martin berusaha menyapu bola, tetapi bola justru memantul mengenai Mbappe dan masuk ke gawang. Raphinha kemudian menyamakan kedudukan bagi tuan rumah, membuat akhir pertandingan berlangsung menegangkan. Namun, Mbappe memastikan kemenangan pada menit ke-87 dengan menuntaskan serangan balik memukau setelah menerima umpan akurat dari pemain pengganti Eduardo Camavinga.

Mourinho tuntut fokus pada gelar liga

Real Madrid kini telah meraih lima kemenangan beruntun di semua kompetisi. Meski sedang menunjukkan performa mengesankan, Mourinho bertekad menjaga skuadnya tetap fokus sepenuhnya pada tujuan yang lebih besar. Pelatih asal Portugal itu menegaskan bahwa satu kemenangan atas rival terbesar mereka bukanlah tujuan akhir. Ia ingin para pemainnya mempertahankan konsentrasi sepanjang sisa musim liga.

"Ini kemenangan besar, tetapi saat kami kembali bekerja, saya tidak akan membiarkan siapa pun terlena," kata Mourinho, seperti dikutip ESPN. "Jika kami menang hari ini lalu kalah di El Sardinero [dalam laga tandang melawan Racing Santander akhir pekan depan], Real Madrid tidak bermain untuk sekadar menang di Camp Nou, melainkan untuk menjuarai liga. Kami harus terus melaju."

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Tontonan bagi pencinta sepakbola dunia

Pertemuan terbaru dalam laga termasyhur ini benar-benar memenuhi ekspektasi tinggi sebelum pertandingan. Kedua tim menyerang dengan tekad yang jelas, menyajikan pertandingan mendebarkan bagi para pendukung yang menyaksikan dari seluruh dunia. Mourinho pun memuji kualitas pertandingan secara keseluruhan, serta penampilan para pemainnya di bawah tekanan besar.

"Menurut saya, ini pertandingan yang hebat," ujar Mourinho. "Pertandingan berlevel tinggi yang membuat para pencinta sepakbola di seluruh dunia berhenti sejenak untuk menyaksikannya, dan mereka tidak kecewa... Dalam kasus kami, para pemain tampil luar biasa, terorganisasi dengan baik, fokus, dan menunjukkan keberanian besar. Bagi saya, ini kemenangan besar untuk para pemain atas lawan yang hebat. Para pemain pantas mendapatkannya."

Perhatian beralih ke Racing Santander

Madrid kini harus segera kembali memusatkan perhatian pada tugas mereka di liga. Mereka akan bertandang ke El Sardinero akhir pekan ini untuk menghadapi Racing Santander. Real Madrid saat ini menempati posisi ketiga klasemen La Liga dengan 24 poin dari sepuluh pertandingan, tertinggal tiga poin dari pemuncak klasemen Barcelona dan satu poin dari Atletico Madrid yang berada di posisi kedua.