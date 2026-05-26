Real Madrid berhasil menghindari pukulan telak berikutnya di lini pertahanan berkat kesepakatan krusial

Antonio Rüdiger akan memperpanjang kontraknya bersama Real Madrid, demikian dilaporkan Fabrizio Romano. Pemain asal Jerman itu dan klub telah mencapai kesepakatan lisan, sehingga Real akan mencegah kepergian seorang bek lagi secara gratis.

Los Galácticos baru-baru ini telah kehilangan Dani Carvajal dan David Alaba yang hengkang dari Madrid. Kedua bek tersebut akan meninggalkan klub secara gratis pada musim panas ini.

Real Madrid tidak memiliki banyak bek tengah lagi. Dean Huijsen, Raúl Aencio, Éder Militão, dan Rüdiger adalah satu-satunya bek tengah dalam skuad.

Militão baru saja menjalani operasi pada paha depannya dan masih akan absen untuk sementara waktu. Kontrak Rüdiger akan segera berakhir.

Jika para pemain asal Jerman itu hengkang, Real akan menghadapi masalah baru dan mencari bek tengah mungkin akan menjadi prioritas utama.

Ketua Florentino Pérez berhasil menghindari skenario tersebut untuk saat ini. Real Madrid dan Rüdiger telah mencapai kesepakatan lisan mengenai kontrak baru.

Pemain berusia 33 tahun ini akan menandatangani kontrak hingga pertengahan 2027 dan karenanya akan tetap berada di ibu kota Spanyol selama satu tahun lagi. Saat ini, pemilihan di Real sedang berlangsung, sehingga pengumuman resmi dan penandatanganan kontrak masih harus ditunggu.