Seperti dilaporkan Sky, Real telah mengajukan tawaran balasan kepada pemain Brasil itu dan para penasihatnya. Tujuan yang jelas: Vinicius harus memperpanjang kontraknya yang habis pada 2027.

Los Blancos disebut mengetahui pendekatan Arsenal dan kini berharap akhirnya bisa mencapai kesepakatan dengan Vinicius lewat tawaran terbaru tersebut. Negosiasi sudah berjalan jauh lebih dari setahun, yang di tengah jalan sempat berulang kali terhenti. Awalnya, di mata para petinggi Real, Vinicius tampaknya meminta gaji yang terlalu tinggi, dan kabarnya ingin setidaknya dibayar sama baiknya dengan rekan setimnya, Kylian Mbappe.

Di titik ini Vinicius tampaknya sempat melunak dan mundur dari tuntutan gaji awalnya, pada musim semi Sky karena itu sempat melaporkan adanya kesepakatan yang kian dekat soal perpanjangan kontrak. Namun, beberapa bulan kemudian hingga kini, kesepakatan itu juga belum terwujud.

Arsenal coba memanfaatkan situasi Vinicius di Real Madrid?

Arsenal kini tampaknya mencoba mengambil keuntungan dari situasi itu. Belum lama ini, Telegraph melaporkan bahwa juara Inggris itu memikat Vinicius dengan tawaran rekor. Pemain 26 tahun itu disebut akan menerima gaji tertinggi yang pernah didapatkan pemain Arsenal mana pun jika pindah ke London. The Athletic juga melaporkan ketertarikan The Gunners kepada salah satu superstar Los Blancos.





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Karena itu, Real tentu sangat berkepentingan agar Vinicius segera mengambil keputusan. Sebab, klub Madrid itu sama sekali tak ingin mengambil risiko harus melepas penyerang timnas Brasil tersebut secara gratis tahun depan. Jika Vinicius dalam waktu dekat memutuskan menolak perpanjangan kontrak di Bernabeu, maka penjualannya pada musim panas ini akan menjadi kian mungkin.

Latar belakang panas antara Vinicius Junior dan Jose Mourinho

Yang membuat situasi ini sensitif: antara Vinicius, yang pindah dari Flamengo ke Madrid pada 2018, dan pelatih baru Real, Jose Mourinho, memang diketahui ada riwayat tersendiri. Dalam skandal rasisme yang melibatkan Gianluca Prestianni dan Vini Jr. pada laga Liga Champions di markas klub yang saat itu dilatih Mourinho, Benfica, pada Februari, sang pemain depan dan pelatih asal Portugal itu sempat bersitegang. "Kalau mencetak gol seperti itu, rayakan dengan cara yang penuh hormat," kata Mourinho setelahnya, mengkritik selebrasi berlebihan Vinicius atas gol kemenangan 1-0, sekaligus menyalahkan bintang Real itu sebagian atas fakta bahwa ia terus menjadi korban hinaan rasistis: "Ada yang tidak beres, karena itu terjadi di setiap stadion. Di setiap stadion tempat Vinicius bermain, selalu ada sesuatu yang terjadi. Selalu," ujar Mourinho.

Vinicius tentu tak akan melupakan hal itu. Sementara itu, sikap Mourinho disebut sangat jelas: pelatih lama dan baru Los Blancos itu ingin sebisa mungkin mencegah kepergian sang pemain Brasil, tulis Telegraph. Mourinho sepenuhnya memasukkan Vinicius dalam rencananya, dengan pemain itu sudah bertahun-tahun menjadi salah satu pilar terpenting di Real. Musim lalu, di semua kompetisi, ia mencatatkan 22 gol dan 14 assist dalam 53 penampilan.