Klub Spanyol, Real Madrid, mengintensifkan upaya untuk mempertahankan bintang Brasil mereka, Vinicius Junior, di dalam tembok Santiago Bernabeu, setelah menyodorkan tawaran yang telah diperbaiki kepada manajemen sang pemain untuk memperpanjang kontraknya, dalam langkah yang bertujuan memutus jalan bagi klub Inggris, Arsenal, yang tengah mengamati posisi pemain dari dekat.

Menurut yang dilaporkan lembaga penyiaran Inggris "BBC" dalam laporan yang dipublikasikan hari ini, negosiasi antara Real Madrid dan Vinicius yang berlangsung sekitar 18 bulan menemui jalan buntu pada periode lalu, sebelum Los Blancos memutuskan untuk memecah kebuntuan dengan menyodorkan tawaran baru. Pemain sayap berusia 26 tahun itu diyakini menilai persyaratan finansial baru tersebut "memuaskan", sehingga mengembalikan harapan bagi manajemen Florentino Perez untuk menuntaskan berkas ini.

Vinicius telah memasuki 12 bulan terakhir dari kontraknya saat ini yang berlaku hingga 2027, hal yang membuka pintu bagi ketertarikan Arsenal yang menempatkannya sebagai "prioritas" untuk memperkuat posisi sayap kiri, menurut sumber yang sama. "BBC" menegaskan bahwa klub London itu siap "mempercepat laju ketertarikannya" dengan segera apabila pemain Brasil tersebut menolak tawaran Madrid.

Manajemen Real Madrid kini menanti keputusan akhir dari Vinicius, di tengah harapan besar dari tim kepelatihan, yang dipimpin pelatih yang kembali menangani, Jose Mourinho, agar sang pemain memilih untuk bertahan bersama "klub impiannya" sebagaimana ia gambarkan sebelumnya. Vinicius telah kembali ke latihan tim pada Senin lalu setelah berakhirnya keikutsertaannya bersama timnas Brasil di Piala Dunia, di mana ia menjalani pemeriksaan medis dan mengikuti sesi pertama sebagai persiapan menyambut musim baru.

Berkas finansial menjadi titik perselisihan utama, karena Vinicius, yang telah menjalani 375 pertandingan dengan seragam Real Madrid dan mencetak 128 gol, berupaya mendapatkan "penghargaan finansial besar" yang mencerminkan statusnya sebagai bintang tim utama. Sebaliknya, Real Madrid secara tradisional berkomitmen menjaga struktur gaji yang seimbang di bawah kepemimpinan Presiden Perez, hal yang mempersulit negosiasi sepanjang periode lalu.

Vinicius sebelumnya telah memperpanjang kontraknya dengan Real Madrid tiga tahun lalu, dan dalam lebih dari satu kesempatan mengungkapkan keinginannya untuk bertahan "selama bertahun-tahun" di dalam klub yang ia masuki setelah datang dari Flamengo. Namun kini bola berada di kakinya, entah ia menandatangani kontrak yang diperbaiki itu dan melanjutkan menorehkan sejarah di Madrid, atau membuka pintu bagi petualangan baru di Liga Inggris dengan seragam Arsenal.