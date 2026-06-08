'Real Madrid belum puas setelah kedatangan Dumfries: pemain internasional Belanda ini menjadi incaran utama'

Real Madrid menempatkan seorang pemain timnas Belanda di urutan teratas daftar incaran mereka untuk bursa transfer musim panas mendatang, demikian diungkap Marca pada Senin. Bek asal Belanda tersebut bahkan digambarkan oleh surat kabar Spanyol itu sebagai "kandidat utama" bagi pelatih baru José Mourinho.

Klub raksasa asal Madrid ini telah memperkuat lini pertahanannya dengan mendatangkan Denzel Dumfries (Inter) dan Ibrahim Konaté (Liverpool). Selain itu, ada minat serius terhadap Micky van de Ven, yang bersama Tottenham Hotspur berhasil menghindari degradasi pada hari terakhir musim, serta Josko Gvardiol dari Manchester City untuk posisi bek tengah.

Van de Ven yang berusia 25 tahun masih terikat kontrak dengan Tottenham selama tiga musim lagi dan menurut Transfermarkt harganya setidaknya 50 juta euro. Real Madrid pun harus merogoh kocek dalam-dalam untuk bek tengah sekaligus bek kiri ini.

Mungkin Tottenham ingin melakukan kesepakatan dengan Real Madrid, mengingat seorang pemain Belanda lainnya sedang dalam perjalanan menuju London Utara. Sudah dua kali tawaran diajukan ke Brighton & Hove Albion untuk Jan Paul van Hecke, dengan nilai minimal 50 juta euro. Van Hecke sendiri sangat ingin bergabung dengan Tottenham.

Real Madrid, bagaimanapun, tidak hanya mengincar Van de Ven untuk posisi bek kiri musim depan. Mourinho dikabarkan mengagumi Riccardo Calafiori (Arsenal), sementara Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) juga masuk dalam radar Madrid.

Van de Ven, yang saat ini bersama timnas Belanda dalam persiapan menjelang laga pembuka melawan Jepang di Piala Dunia, telah bergabung dengan Tottenham sejak 2023. Juara Liga Europa 2025 itu saat itu mengeluarkan 40 juta euro untuk bek berpostur 1,93 meter tersebut.

Pemain asal Belanda Utara ini tampaknya dijamin mendapat tempat di starting line-up Oranje di bawah asuhan pelatih nasional Ronald Koeman. Untuk posisi bek kiri, Jorrel Hato dan Nathan Aké adalah opsi lain bagi Koeman.