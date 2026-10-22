Bagikan Ikuti GOAL di Google

Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp ikut berkomentar dalam perdebatan abadi antara dua klub terbesar Spanyol menjelang laga El Clasico antara Barcelona dan Real Madrid. Mantan manajer Liverpool itu mengungkapkan tim mana yang kini ia dukung untuk menang di Camp Nou, sembari mengenang perasaannya selama ini terhadap rivalitas tersebut.

Iklan

Keberpihakan Klopp dalam El Clasico terungkap

Klopp memastikan akan menyaksikan laga besar mendatang antara Barcelona dan Real Madrid. Berbicara saat jeda pertandingan Liga Champions Bayern Munich melawan Arsenal, pelatih Jerman itu menjelaskan bahwa laga tersebut selalu menjadi bagian dari perjalanan hidupnya di sepakbola.

Meski peta kekuatan sepakbola Spanyol terus berubah, Klopp tetap menaruh perhatian besar pada rivalitas ini. Ia juga akan mencermati penyerang Jerman Karim Adeyemi, seraya menyoroti peningkatan performa bintang Barcelona itu dalam beberapa pekan terakhir.

Keberatan masa lalu dan tim pilihan saat ini

Getty Images

Mantan pelatih Liverpool itu mengakui bahwa besarnya rivalitas tersebut membuatnya tak pernah melewatkan laga ini. "Tentu saja saya akan menonton El Clasico antara Barcelona dan Real Madrid. Saya telah menyaksikan pertandingan ini di setiap tahap kehidupan saya," kata Klopp, seperti dikutip Bulinews.

Mengenang keberpihakannya di masa lalu, pelatih Jerman itu terus terang menjelaskan mengapa ia dulu cenderung mendukung Barcelona. Taktik agresif Real Madrid pada masa lalu menjadi alasan utama ia enggan mendukung klub tersebut. "Dulu, saya lebih mendukung Barcelona karena saya tidak menyukai tindakan Pepe dan bek-bek Madrid lainnya," jelasnya. "Sekarang, saya mendukung tim yang lebih baik. Dan melihat keadaan saat ini, tim itu mungkin Barcelona."

Iklan Iklan

Nasib berbeda dua raksasa Spanyol

Penilaian Klopp muncul ketika kedua klub mengalami nasib berbeda di kompetisi Eropa. Barcelona asuhan Hansi Flick masih terpukul setelah kalah 4-2 dari Paris Saint-Germain di Liga Champions. Dalam pertandingan itu, pengatur serangan Dani Olmo juga mengalami cedera otot serius. Pemain Spanyol itu kini harus menepi selama sebulan sehingga absen dari laga penting di Camp Nou.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Sebaliknya, Real Madrid asuhan Jose Mourinho sedang dalam performa gemilang setelah menghancurkan RB Leipzig 4-1. Kylian Mbappe menyumbang satu gol dan satu assist dalam kemenangan telak tersebut. Namun, Real Madrid harus menghadapi Barcelona tanpa penyerang sayap andalan Vinicius Junior yang terkena skorsing.

Saatnya mengambil peran





Getty Images





Dengan Vinicius absen pada El Clasico pertama musim ini, Mourinho harus melakukan perubahan besar di lini serang. Pelatih asal Portugal itu diperkirakan akan sangat mengandalkan Yan Diomande untuk mengisi kekosongan di sayap.

Iklan

Penyerang pengganti itu menunjukkan kemampuannya saat menghadapi Leipzig lewat tendangan voli spektakuler menjelang akhir laga. Gol tersebut membuatnya mengoleksi tiga gol dan satu assist dalam empat penampilan terakhir. Diomande kini harus berusaha mengulang performa tajam itu di laga terbesar sepakbola Spanyol saat Madrid berupaya membuktikan penilaian Klopp keliru.



