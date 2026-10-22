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Jurgen Klopp Lamine Yamal Real Madrid El ClasicoGetty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Real Madrid atau Barcelona? Jurgen Klopp pilih tim ‘yang lebih baik’ untuk El Clasico, pelatih Jerman itu mengaku TIDAK MENYUKAI para bintang Real Madrid

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Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp ikut berkomentar dalam perdebatan abadi antara dua klub terbesar Spanyol menjelang laga El Clasico antara Barcelona dan Real Madrid. Mantan manajer Liverpool itu mengungkapkan tim mana yang kini ia dukung untuk menang di Camp Nou, sembari mengenang perasaannya selama ini terhadap rivalitas tersebut.

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Keberpihakan Klopp dalam El Clasico terungkap

Klopp memastikan akan menyaksikan laga besar mendatang antara Barcelona dan Real Madrid. Berbicara saat jeda pertandingan Liga Champions Bayern Munich melawan Arsenal, pelatih Jerman itu menjelaskan bahwa laga tersebut selalu menjadi bagian dari perjalanan hidupnya di sepakbola.

Meski peta kekuatan sepakbola Spanyol terus berubah, Klopp tetap menaruh perhatian besar pada rivalitas ini. Ia juga akan mencermati penyerang Jerman Karim Adeyemi, seraya menyoroti peningkatan performa bintang Barcelona itu dalam beberapa pekan terakhir.

Keberatan masa lalu dan tim pilihan saat ini

FC Barcelona v Real Madrid: Spanish Super CupGetty Images

Mantan pelatih Liverpool itu mengakui bahwa besarnya rivalitas tersebut membuatnya tak pernah melewatkan laga ini. "Tentu saja saya akan menonton El Clasico antara Barcelona dan Real Madrid. Saya telah menyaksikan pertandingan ini di setiap tahap kehidupan saya," kata Klopp, seperti dikutip Bulinews.

Mengenang keberpihakannya di masa lalu, pelatih Jerman itu terus terang menjelaskan mengapa ia dulu cenderung mendukung Barcelona. Taktik agresif Real Madrid pada masa lalu menjadi alasan utama ia enggan mendukung klub tersebut. "Dulu, saya lebih mendukung Barcelona karena saya tidak menyukai tindakan Pepe dan bek-bek Madrid lainnya," jelasnya. "Sekarang, saya mendukung tim yang lebih baik. Dan melihat keadaan saat ini, tim itu mungkin Barcelona."

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Nasib berbeda dua raksasa Spanyol

Penilaian Klopp muncul ketika kedua klub mengalami nasib berbeda di kompetisi Eropa. Barcelona asuhan Hansi Flick masih terpukul setelah kalah 4-2 dari Paris Saint-Germain di Liga Champions. Dalam pertandingan itu, pengatur serangan Dani Olmo juga mengalami cedera otot serius. Pemain Spanyol itu kini harus menepi selama sebulan sehingga absen dari laga penting di Camp Nou.

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Sebaliknya, Real Madrid asuhan Jose Mourinho sedang dalam performa gemilang setelah menghancurkan RB Leipzig 4-1. Kylian Mbappe menyumbang satu gol dan satu assist dalam kemenangan telak tersebut. Namun, Real Madrid harus menghadapi Barcelona tanpa penyerang sayap andalan Vinicius Junior yang terkena skorsing.

Saatnya mengambil peran


FBL-EUR-C1-REAL MADRID-LEIPZIGGetty Images


Dengan Vinicius absen pada El Clasico pertama musim ini, Mourinho harus melakukan perubahan besar di lini serang. Pelatih asal Portugal itu diperkirakan akan sangat mengandalkan Yan Diomande untuk mengisi kekosongan di sayap.

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Penyerang pengganti itu menunjukkan kemampuannya saat menghadapi Leipzig lewat tendangan voli spektakuler menjelang akhir laga. Gol tersebut membuatnya mengoleksi tiga gol dan satu assist dalam empat penampilan terakhir. Diomande kini harus berusaha mengulang performa tajam itu di laga terbesar sepakbola Spanyol saat Madrid berupaya membuktikan penilaian Klopp keliru.


Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.