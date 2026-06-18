Real Madrid akan meraup jutaan... Liverpool hampir merekrut pengganti Salah melalui kesepakatan bersejarah

Sebuah laporan media pada hari Kamis ini menyebutkan bahwa Liverpool hampir pasti akan mendatangkan pengganti pemain asal Mesir, Mohamed Salah, yang telah mengumumkan keputusannya untuk hengkang dari The Reds setelah musim lalu.

Laporan-laporan media dalam beberapa hari terakhir menegaskan bahwa pemain muda asal Spanyol, Victor Muñoz, yang saat ini bermain untuk Osasuna, hampir pindah ke Newcastle dengan nilai transfer sebesar 35 juta euro, ditambah 5 juta euro sebagai bonus, namun situasinya kini berubah.

Surat kabar "Marca" melaporkan bahwa Victor Muñoz akan pindah ke Liverpool, hal ini juga dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano, pakar transfer.

Pemain tersebut sebelumnya telah menjalani negosiasi lanjutan dengan Newcastle, namun pada akhirnya Liverpool akan membayar nilai klausul pelepasan sebesar 40 juta euro, di mana setengahnya akan diserahkan kepada Real Madrid.

Newcastle telah bernegosiasi dengan agen-agen Victor selama beberapa hari, dan hampir menyelesaikan kesepakatan dengan Osasuna, namun Liverpool memutuskan untuk membayar denda kontrak sebesar 40 juta euro guna mendatangkan salah satu bintang terkemuka musim lalu di La Liga.

Pemain tersebut akan menandatangani kontrak hingga tahun 2032, dan telah lulus tes medis di Amerika Serikat.

Víctor Muñoz, yang saat ini sedang berlaga di Piala Dunia, akan pindah dari La Liga ke Liga Primer Inggris, dan akan dilatih oleh rekan senegaranya, Andoni Iraola.

Muñoz akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Mohamed Salah, yang telah mengumumkan kepindahannya dari Anfield, dan akan mencoba peruntungannya di salah satu liga terkuat di dunia pada usia yang baru 22 tahun.

Real Madrid akan menerima setengah dari jumlah 40 juta euro, karena klub tersebut mempertahankan 50% hak atas sang pemain, ditambah klausul hak pembelian yang tidak pernah mereka gunakan.

Dengan disepakatinya kesepakatan ini, Victor Muñoz akan menjadi pemain termahal yang pernah dijual oleh Osasuna dalam sejarah klub.