Dani Carvajal akan hengkang dari Real Madrid setelah musim ini berakhir. Hal itu dilaporkan oleh The Athletic. Real Madrid telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya yang akan berakhir musim panas ini.

Sudah lama menjadi pertanyaan apakah perpanjangan kontrak masih mungkin bagi bek kanan yang kini berusia 34 tahun itu. Dalam beberapa musim terakhir, ia jarang bermain, sebagian karena cedera.

Carvajal absen hampir sepanjang musim lalu karena cedera ligamen. Musim ini pun ia mengalami banyak masalah fisik, antara lain cedera lutut baru dan cedera pada kakinya.

Menurut The Athletic, klub kini telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak Carvajal yang akan berakhir. Bek tersebut sudah mengetahui hal ini.

Belum diketahui di mana ia akan melanjutkan kariernya. Sumber-sumber menyebutkan bahwa transfer ke Arab Saudi atau negara lain di Timur Tengah ‘sulit’, karena ketidakstabilan di wilayah tersebut.

Carvajal menjalani pendidikan di akademi muda Real Madrid, namun pindah ke Bayer Leverkusen pada 2012. Setahun kemudian, Los Blancos membelinya kembali.

Sejak saat itu, ia telah memainkan 449 pertandingan resmi untuk klub Spanyol tersebut. Selama periode itu, ia antara lain memenangkan Liga Champions enam kali dan gelar liga empat kali. Untuk negaranya, Spanyol, pemain yang telah 52 kali membela tim nasional ini memainkan pertandingan internasional terakhirnya pada September tahun lalu.