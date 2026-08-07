Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
RodriGetty Images

Diterjemahkan oleh

Real Madrid Ajukan Tawaran yang Sulit Ditolak untuk Rodri: Apa yang Terjadi di Balik Layar?

Transfers
Manchester City
Rodri
Premier League
Barcelona
Real Madrid
Inggris
Spanyol

Kemunculan Barcelona Mengubah Segalanya

Laporan media Spanyol memastikan bahwa manajemen Real Madrid telah melakukan segala upaya untuk mendatangkan gelandang Manchester City, Rodri, dalam sebuah kesepakatan yang tampak sudah rampung sebelum akhirnya berubah arah.

Program "El Larguero" di radio "Cadena SER" Spanyol menyebutkan bahwa bintang Spanyol berusia 30 tahun itu kini semakin dekat untuk pindah ke Barcelona, dalam perkembangan mengejutkan yang menimbulkan berbagai pertanyaan di dalam markas El Real (Los Blancos) mengenai penyebab gagalnya sebuah kesepakatan yang diyakini klub telah dirampungkan.

Jurnalis Anton Meana, dalam pemaparannya di program tersebut, mengungkap kabar di balik layar negosiasi, dengan mengatakan: "Real Madrid memberikan Rodri sebuah tawaran yang tidak bisa ditolak setelah Piala Dunia Antarklub, sebuah tawaran yang benar-benar bagus."

Ia menambahkan: "Agen dan pemainnya sendiri menghargai etika, kesopanan, rasa hormat, dan cara Real Madrid menangani negosiasi. Klub sangat serius untuk mendatangkannya, dan telah memberikan segalanya untuk memastikan bergabungnya dia."

Meana melanjutkan: "Dari presiden hingga direktur eksekutif, semua orang di dalam klub bekerja untuk memungkinkan Rodri mengenakan jersey Real Madrid. Pembicaraan berlangsung sangat positif dan berlanjut selama dua pekan terakhir, tetapi pada akhirnya pemain memutuskan untuk memilih tawaran lain."

Rodri memastikan masa depannya setelah agennya mengungkap bahwa pemain itu memilih untuk pindah ke Barcelona, lebih memilih klub Catalan tersebut ketimbang rival mereka Real Madrid, yang selama beberapa pekan terakhir menjadi kandidat terkuat untuk mendapatkan jasanya.

Rodri, yang berusia 30 tahun, menjalani negosiasi dengan Real Madrid selama beberapa pekan, setelah pada Maret lalu ia menunjukkan keinginan untuk pindah ke stadion "Santiago Bernabeu", sebelum situasi berubah secara mengejutkan menyusul masuknya Barcelona dengan kuat ke dalam perburuan kesepakatan ini.

Menurut laporan, Rodri berbicara dengan pelatih Barcelona Hansi Flick, bersama direktur olahraga Deco, di mana duet tersebut berhasil meyakinkannya akan proyek olahraga klub Catalan itu, sebelum pemain mencapai kesepakatan mengenai persyaratan pribadi dengan Barcelona pada hari Kamis.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google