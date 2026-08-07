Laporan media Spanyol memastikan bahwa manajemen Real Madrid telah melakukan segala upaya untuk mendatangkan gelandang Manchester City, Rodri, dalam sebuah kesepakatan yang tampak sudah rampung sebelum akhirnya berubah arah.

Program "El Larguero" di radio "Cadena SER" Spanyol menyebutkan bahwa bintang Spanyol berusia 30 tahun itu kini semakin dekat untuk pindah ke Barcelona, dalam perkembangan mengejutkan yang menimbulkan berbagai pertanyaan di dalam markas El Real (Los Blancos) mengenai penyebab gagalnya sebuah kesepakatan yang diyakini klub telah dirampungkan.

Jurnalis Anton Meana, dalam pemaparannya di program tersebut, mengungkap kabar di balik layar negosiasi, dengan mengatakan: "Real Madrid memberikan Rodri sebuah tawaran yang tidak bisa ditolak setelah Piala Dunia Antarklub, sebuah tawaran yang benar-benar bagus."

Ia menambahkan: "Agen dan pemainnya sendiri menghargai etika, kesopanan, rasa hormat, dan cara Real Madrid menangani negosiasi. Klub sangat serius untuk mendatangkannya, dan telah memberikan segalanya untuk memastikan bergabungnya dia."

Meana melanjutkan: "Dari presiden hingga direktur eksekutif, semua orang di dalam klub bekerja untuk memungkinkan Rodri mengenakan jersey Real Madrid. Pembicaraan berlangsung sangat positif dan berlanjut selama dua pekan terakhir, tetapi pada akhirnya pemain memutuskan untuk memilih tawaran lain."

Rodri memastikan masa depannya setelah agennya mengungkap bahwa pemain itu memilih untuk pindah ke Barcelona, lebih memilih klub Catalan tersebut ketimbang rival mereka Real Madrid, yang selama beberapa pekan terakhir menjadi kandidat terkuat untuk mendapatkan jasanya.

Rodri, yang berusia 30 tahun, menjalani negosiasi dengan Real Madrid selama beberapa pekan, setelah pada Maret lalu ia menunjukkan keinginan untuk pindah ke stadion "Santiago Bernabeu", sebelum situasi berubah secara mengejutkan menyusul masuknya Barcelona dengan kuat ke dalam perburuan kesepakatan ini.

Menurut laporan, Rodri berbicara dengan pelatih Barcelona Hansi Flick, bersama direktur olahraga Deco, di mana duet tersebut berhasil meyakinkannya akan proyek olahraga klub Catalan itu, sebelum pemain mencapai kesepakatan mengenai persyaratan pribadi dengan Barcelona pada hari Kamis.