Sebuah laporan media mengungkap perkembangan baru dalam persaingan mengontrak pemain asal Pantai Gading Ousmane Diomande, bintang klub Jerman Leipzig, selama periode transfer musim panas kali ini, di tengah rivalitas Real Madrid dan Paris Saint-Germain untuk mendapatkan jasanya.

Jurnalis Italia yang mengkhususkan diri di bursa transfer, Fabrizio Romano, menyebutkan pada hari Jumat ini bahwa Real Madrid pekan ini mengajukan tawaran resmi kepada Leipzig, senilai 100 juta euro.

Los Blancos menawarkan 90 juta euro sebagai nilai tetap, ditambah 10 juta euro sebagai bonus dan variabel.

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Romano menambahkan bahwa manajemen Leipzig menolak tawaran tersebut, karena bersikeras mendapatkan lebih dari 100 juta euro untuk menyetujui penjualan sayap asal Pantai Gading berusia 19 tahun itu, seraya menegaskan bahwa negosiasi antara kedua klub masih berlangsung dalam upaya mencapai kesepakatan.

Ia menunjukkan bahwa Paris Saint-Germain masih hadir dengan kuat dalam persaingan mengontrak pemain tersebut, karena telah melakukan negosiasi dengan Leipzig sejak beberapa pekan, namun kedua belah pihak hingga kini belum mencapai kesepakatan akhir terkait transfer ini.

Sebelumnya, Leipzig juga telah menolak melepas Diomande ke Liverpool dengan harga 100 juta euro, sementara surat kabar Jerman "Bild" menyebutkan pada hari Kamis kemarin bahwa pemain Pantai Gading itu sudah mencapai kesepakatan dengan Paris Saint-Germain, atas kontrak yang berlaku hingga tahun 2031, namun "PSG" hingga kini belum mengajukan tawaran resmi kepada klubnya.



