Real Madrid Ajukan Tawaran Kedua ke Leipzig, Diomande Beri Lampu Hijau

Real Madrid semakin dekat untuk merampungkan transfer pemain asal Pantai Gading, Yan Diomande, yang membela klub Jerman Leipzig, pada bursa transfer musim panas ini, setelah kedua belah pihak mendekati kesepakatan akhir untuk memboyong sang pemain ke skuad Los Blancos dengan nilai 120 juta euro, termasuk bonus.

Menurut situs Prancis "Foot Mercato" yang mengkhususkan diri pada urusan transfer, upaya kedua Real Madrid untuk mendatangkan Diomande tampaknya menuju keberhasilan, setelah Leipzig menolak tawaran pertama yang bernilai 100 juta euro dalam beberapa jam terakhir.

Menurut sumber yang sama, para petinggi kedua klub saat ini tengah menyusun sentuhan akhir untuk sebuah kesepakatan senilai sekitar 120 juta euro, sementara sang pemain sendiri sudah memberikan persetujuannya untuk pindah ke ibu kota Spanyol dan mengenakan kostum Los Merengues.

Sementara itu, jurnalis Inggris tepercaya Ben Jacobs mengungkapkan melalui akunnya di platform "X" bahwa Real Madrid tengah mempercepat negosiasi dengan Yan Diomande, dan klub kini yakin akan kemungkinan tercapainya kesepakatan akhir dalam waktu dekat.

Real Madrid memandang Diomande, yang berusia 19 tahun, sebagai pemain yang mampu memberikan tim beragam solusi ofensif, berkat kemampuannya bermain di kedua sisi lini depan, di samping kecepatan dan kemahirannya dalam mengubah tempo serangan.

Pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, direktur teknik Real Madrid, sebelumnya telah meminta manajemen klub untuk memperkuat lini serang dengan sosok yang memiliki kecepatan lebih, hal yang menjadikan Diomande salah satu nama yang mendapat perhatian besar di lingkungan internal klub.

Paris Saint-Germain sebelumnya dianggap sebagai tujuan terdekat bagi Diomande, setelah mencapai kesepakatan awal dengan sang pemain, namun transaksi ini tersendat akibat tidak tercapainya kesepakatan dengan Leipzig, yang bersikeras memperoleh nilai antara 120 hingga 130 juta euro, disertai keinginan mempertahankan sang pemain selama satu musim tambahan dengan status pinjaman.

Menghadapi syarat-syarat ini, klub Paris tersebut memutuskan mundur dari negosiasi, lebih memilih untuk tidak membayar nilai yang berlebihan demi merampungkan transfer tersebut.

Sebaliknya, Real Madrid bergerak dengan tenang selama beberapa hari terakhir, memanfaatkan hiruk-pikuk media seputar transfer Michael Olise, pemain Bayern Munich, di mana Los Blancos memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan manuver di Jerman dan merampungkan negosiasinya dengan Leipzig terkait Diomande.