Lini tengah masih menjadi sumber kekhawatiran besar bagi Real Madrid dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah pensiunnya Toni Kroos, serta kepergian duo Casemiro dan Luka Modric.

Klub kerajaan itu beralih ke gaya bermain yang lebih atletis, dengan merekrut Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, dan Fede Valverde sebagai pengganti Kroos, Modric, dan Casemiro, tetapi strategi ini terbukti tidak efektif, bahkan menempatkan Jude Bellingham di posisi lebih dalam di lini serang hanya berujung pada penurunan jumlah gol yang dicetak tim.

Dari sisi lain, surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa masalah lini tengah masih tetap ada meski Jose Mourinho bertahan sebagai pemimpin tim kepelatihan.

Memang benar Real Madrid telah merekrut Bernardo Silva, namun pelatih asal Portugal itu bersikeras bahwa ia membutuhkan seorang gelandang poros untuk menutupi kekurangan yang saat ini dimiliki tim kerajaan tersebut.

Untuk saat ini, Real Madrid di bawah kepemimpinan Florentino Perez mengabaikan permintaan Mourinho, dengan alasan bahwa selama tidak ada satu pun pemain yang pergi, khususnya Camavinga, maka tidak ada ruang bagi pemain lain.

Selain itu, ada pandangan di dalam klub yang menilai bahwa tim memiliki lini tengah yang bagus, dan meskipun mereka mengakui bahwa performanya belum sepenuhnya ideal, mereka membebankan tanggung jawab penuh kepada Mourinho untuk menemukan komposisi yang akan membuat lini tengah bekerja secara efisien.

Bursa transfer telah menyaksikan penguatan skuad tim kerajaan dengan merekrut Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, dan Bernardo Silva, di samping kepergian Dani Carvajal, David Alaba, Dani Ceballos, dan Fran Garcia.



