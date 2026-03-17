Real Madrid 3-0 Man City: Bisakah tim asuhan Guardiola mencetak comeback terhebat di Liga Champions di Etihad?

Pertandingan Real Madrid vs Manchester City secara perlahan telah menjadi salah satu laga ikonik dalam sepak bola Eropa modern. Apa yang dulu terasa seperti bentrokan sesekali antara dua raksasa kini lebih mirip derby tahunan, sebuah kisah Liga Champions yang sudah kita nantikan setiap musim.

Setiap pertemuan seolah-olah menghasilkan babak baru. Pada 2020, Pep Guardiola mengejutkan Zinedine Zidane dengan penyesuaian berani di babak kedua. Pada 2022 terjadi remontada di Bernabeu, sebuah comeback yang begitu tak terduga hingga bahkan model data paling akurat pun kesulitan menjelaskannya. Pada 2023, Manchester City mencatatkan kemenangan telak bersejarah. Pada 2024, Real Madrid bertahan berkat ketangguhan, lolos dengan susah payah melalui adu penalti. Dan pada 2025, Kylian Mbappé menjadi bintang utama dan menguasai pertandingan.

Kini kedua tim bertemu lagi.

Keduanya sudah pernah berhadapan sebelumnya pada fase grup di Bernabeu, di mana Manchester City menang 2-1 setelah pelanggaran mahal Antonio Rudiger memungkinkan Erling Haaland mencetak gol dari titik penalti. Pertandingan itu sendiri sangat seimbang, dengan City pada akhirnya harus mengelola tahap akhir dengan hati-hati.

Secara teori, narasi kali ini terlihat berbeda. Real Madrid datang ke pertandingan ini dalam kondisi lemah dan tanpa Mbappé, yang membuat mereka tampak seperti tim yang tidak diunggulkan. Logikanya, Manchester City seharusnya menjadi favorit. Struktur, kedalaman skuad, dan pola serangan mereka memberi mereka alat untuk mengalahkan Madrid.

Namun, pertandingan ini jarang mengikuti logika.

Sebelum kick-off di Madrid, angka-angka menguntungkan Manchester City: jarak tembakan yang lebih dekat, xG per percobaan yang lebih baik, dan fokus pada membanjiri sepertiga tengah lapangan untuk menciptakan kelebihan pemain dan serangan balik. Real Madrid membalas dengan transisi yang tidak terstruktur, ancaman sayap kiri yang dipimpin Vinicius, serta ancaman jarak jauh dari pemain seperti Arda Güler dan Trent Alexander-Arnold. Kemudian muncullah hat-trick gemilang dari Valverde — tiga penyelesaian klinis dalam 22 menit untuk kemenangan telak 3-0. Saat kami meninjau leg kedua di Etihad Stadium, wawasan sebelum pertandingan tersebut menjadi semakin relevan. City perlu merebut kembali kendali atas transisi, meminimalkan kekacauan di belakang lini pertahanan, dan menciptakan kelebihan pemain tanpa celah. Madrid? Bermain bertahan, menyerang saat ada peluang — dan biarkan satu momen mengubah segalanya.

Bagaimana Real Madrid Menciptakan Ancaman

Untuk lebih memahami profil serangan Real Madrid, pertama-tama kita lihat peta tembakan mereka, lalu peta xG mereka berdasarkan zona.

Dream Databall

Peta Tembakan Non-Penalti Real Madrid Saat Ini untuk Musim 2025-26

Peta tembakan Real Madrid langsung menonjol karena tampilannya yang tampak tidak terstruktur. Berbeda dengan tim-tim yang mengandalkan pola serangan kaku, upaya-upaya Madrid tersebar di berbagai area di sekitar kotak penalti. Distribusinya sedikit condong ke sisi kiri, yang mencerminkan pengaruh pemain seperti Vinicius Jr dan Mbappé pada awal musim ini.

Ciri lain yang jelas adalah banyaknya peluang transisi. Sekitar tiga puluh persen tembakan Madrid terjadi dalam situasi transisi, yang menyoroti betapa berbahayanya mereka saat menyerang dengan cepat setelah merebut kembali bola. Ini adalah hal yang harus dikelola dengan hati-hati oleh Manchester City. Jika City kehilangan bola di area atas atau meninggalkan ruang kosong di belakang barisan pertahanan mereka, Madrid memiliki kecepatan dan kualitas individu untuk memanfaatkan momen-momen tersebut.

Bahkan tanpa Mbappé dan Rodrygo, Madrid masih memiliki pemain yang mampu menciptakan momen-momen krusial. Vinicius tetap menjadi ancaman paling jelas, namun pemain lain seperti Arda Güler dapat membongkar pertahanan lawan melalui kreativitas, sementara jangkauan umpan Trent Alexander-Arnold dapat mengancam garis pertahanan tinggi City. Selain itu, Madrid memiliki beberapa pemain yang mampu melepaskan tembakan dari jarak jauh, yang menjelaskan banyaknya upaya yang datang dari luar kotak penalti.

Dream Databall

Peta xG Non-Penalti Real Madrid untuk Musim 2025-26

Peta xG menambahkan konteks penting pada distribusi tembakan. Meskipun Madrid melakukan tembakan dari berbagai lokasi, peluang berkualitas tertinggi tetap datang dari koridor tengah area penalti. Hal ini sejalan dengan kebanyakan tim penyerang elit, di mana peluang paling berbahaya terjadi di dekat gawang.

Namun, ancaman Madrid tidak terbatas pada satu zona saja. Tim ini juga menghasilkan xG yang signifikan dari kedua ruang setengah di sekitar kotak penalti, yang menunjukkan bagaimana serangan dapat berkembang melalui berbagai jalur, bukan hanya melalui satu pola terstruktur.

Kombinasi ancaman di tengah dan penyebaran yang luas ini membuat Madrid sulit diprediksi. Bahkan jika Manchester City berhasil mengontrol penguasaan bola dan struktur permainan, Madrid tetap memiliki alat untuk menciptakan momen-momen krusial melalui transisi, kualitas individu, dan tembakan yang memanfaatkan peluang.

Singkatnya, meskipun Manchester City mungkin masuk ke pertandingan ini sebagai favorit, Real Madrid memiliki ancaman serangan yang cukup untuk menimbulkan masalah serius jika diberi ruang atau momen untuk menyerang.

Bagaimana Man City Menghasilkan Ancaman

Setelah melihat profil serangan Real Madrid, kini kita mengalihkan fokus ke Manchester City. Seperti halnya Madrid, kita mulai dengan peta tembakan sebelum memeriksa distribusi xG berdasarkan zona untuk memahami bagaimana City menciptakan ancaman.

Dream Databall

Peta Tembakan Non-Penalti Manchester City Saat Ini untuk Musim 2025-26

Dibandingkan dengan Real Madrid, pola tembakan Manchester City tampak jauh lebih terstruktur. City melepaskan lebih sedikit tembakan secara keseluruhan, namun kualitas upaya-upaya tersebut lebih tinggi, yang tercermin dari angka xG per tembakan yang lebih tinggi dan jarak tembakan rata-rata yang lebih pendek.

Sebagian besar upaya City terkonsentrasi di koridor tengah area penalti. Alih-alih mengandalkan tendangan jarak jauh yang sering, City cenderung mengedarkan bola dengan sabar hingga mereka dapat menciptakan peluang tendangan di area bernilai tinggi. Pendekatan ini sejalan dengan filosofi serangan Pep Guardiola, yang memprioritaskan menciptakan tendangan terbaik daripada sekadar meningkatkan volume tendangan.

Peta tersebut juga menyoroti betapa kompaknya struktur serangan City. Banyak peluang mereka berasal dari kombinasi di zona serangan tengah, di mana pemain seperti Cherki dan Semenyo beroperasi di antara lini sambil menghubungkan permainan dengan Haaland di dalam kotak penalti. Gerakan-gerakan ini membantu City menciptakan kelebihan pemain di area tengah yang pada akhirnya berujung pada tembakan dekat gawang.

Fitur menarik lainnya adalah jumlah peluang transisi. Sekitar sepertiga tembakan City terjadi pada momen transisi. Struktur pressing tinggi City seringkali memungkinkan mereka merebut kembali penguasaan bola di dekat gawang lawan, segera menciptakan situasi serangan sebelum pertahanan lawan dapat mengatur ulang formasi.

Dream Databall

Peta xG Non-Penalti Manchester City Saat Ini untuk Musim 2025-26

Peta zona xG memperkuat sifat terstruktur dari serangan City. Seperti yang diharapkan, sebagian besar gol yang diharapkan berasal dari area paling berbahaya di lapangan, terutama zona tengah di dalam area penalti.

Salah satu perbedaan mencolok dibandingkan dengan Real Madrid adalah jumlah tembakan dari luar kotak penalti yang relatif sedikit. City jauh lebih selektif dalam melakukan upaya mencetak gol dan lebih memilih menciptakan peluang di dekat gawang daripada mengandalkan tembakan spekulatif dari jarak jauh.

Peluang-peluang di area tengah ini sering kali berasal dari situasi cutback yang menjadi ciri khas City. Dengan menggerakkan bola ke area sayap dan kemudian mengirimkan umpan kembali ke titik penalti atau koridor enam yard, City secara konsisten menciptakan peluang-peluang bernilai tinggi.

Aspek transisi juga penting dalam pertandingan ini. Manchester City menghasilkan sebagian besar peluang mereka dalam situasi transisi, dan Madrid sendiri kebobolan proporsi tembakan yang cukup besar pada momen-momen tersebut. Jika City berhasil merebut bola di area tengah dan menyerang dengan cepat, struktur pertahanan Madrid bisa terungkap.

Namun, jika pertandingan menjadi lebih kacau dan terbuka, Madrid mungkin menemukan peluang mereka sendiri dalam transisi. Dalam hal ini, keseimbangan antara pola serangan terstruktur City dan kemampuan Madrid untuk memanfaatkan momen-momen kekacauan mungkin pada akhirnya akan menentukan bagaimana pertandingan ini berlangsung.