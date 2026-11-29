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Real secara mengejutkan kalah dari Alaves di kandang sendiri. Bellingham melakukan aksi pura-pura jatuh yang berakibat fatal menjelang akhir laga, sementara Mourinho menunjukkan sikap yang berkebalikan dengan Kompany.

Laga memasuki menit-menit akhir di Bernabeu. Real secara mengejutkan tertinggal 1-2 dari Alaves, tim papan tengah, sehingga kemelut terjadi di kotak penalti tim tamu.

Yan Diomande menggiring bola di sayap kiri lalu mengirim umpan mendatar ke kotak penalti. Kylian Mbappe gagal menjangkaunya, tetapi di belakangnya, hampir di titik penalti, Jude Bellingham menyambar bola. Ia lebih cepat daripada dua pemain lawan, menyentuh bola dengan kaki kiri, lalu terjatuh. Wasit Cesar Soto Grado meniup peluit dan langsung menunjuk titik penalti.

VAR Jorge Figueroa Vazquez kemudian menghubungi wasit di lapangan dan memintanya melihat layar. Keputusan itu berubah. Alih-alih mendapat penalti, Real melihat Bellingham dinyatakan melakukan aksi pura-pura jatuh. Pemain Inggris yang sudah mengantongi kartu kuning itu pun menerima kartu kuning kedua dan diusir.

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Real gagal mencetak gol pada sisa waktu pertandingan, sehingga skor tetap 1-2. Real pun mungkin kehilangan kesempatan untuk tetap dekat dengan Barcelona, yang bisa memperlebar keunggulan menjadi enam poin pada Minggu, dan kembali turun ke posisi ketiga klasemen, di belakang rival sekota Atletico .

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Keputusan jelas keliru? Jatuhnya Bellingham masih diperdebatkan

Di internet, kini tersedia banyak cuplikan video insiden Bellingham. Dari satu sudut pandang, ia tanpa ragu tampak jelas berpura-pura jatuh. Dari sudut pandang lain, terlihat kontak dari bek Alaves yang dimanfaatkan Bellingham dengan cerdik.

Demi bersikap adil, bintang dunia berusia 23 tahun itu tidak patut langsung dituduh berniat menipu. Demikian pula, integritas tim wasit tentu tidak patut diragukan. Dengan demikian, VAR pasti telah memberi tahu rekannya di lapangan bahwa ada kemungkinan ia terkecoh oleh jatuhnya Bellingham. Setelah melihat tayangan ulang, Soto Grado tampaknya sampai pada kesimpulan yang sama. Jika tidak, ia tidak akan mengubah keputusan awalnya.

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Penilaian itu pun masuk akal: jatuhnya Bellingham tentu bukan terutama disebabkan oleh kaki pemain lawan yang bertahan. Namun, sulit memastikan apakah mantan bintang BVB itu sekadar melakukan tipu daya atau hanya membuat kontak yang tidak terlalu keras terlihat jelas dengan jatuh secara dramatis. Selalu ada pula wilayah abu-abu yang bisa diperdebatkan: apakah keputusan awal itu BENAR-BENAR KELIRU, sebagaimana disyaratkan aturan?

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Penilaian Jose Mourinho atas insiden penalti

Tentu saja Jose Mourinho dapat membantu menjernihkan persoalan ini. Pelatih Real asal Portugal itu, seperti diketahui, sama sekali tidak mungkin dicurigai berpihak. Demi bersikap adil sekali lagi, kita juga tidak patut menuduhnya mengorbankan wasit demi membela diri , maaf, tidak mengutamakan penilaian objektif atas setiap insiden dan tidak berusaha dengan segala cara agar semua pihak saling menghormati.

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Maka, giliran Mourinho berbicara. Ia mengatakan telah melihat insiden itu dari bangku cadangan dan "merasa ragu". Penalti untuk timnya "mungkin berlebihan", tambah Mourinho dalam konferensi pers. Namun: "Jude bilang itu penalti dan dia masih mengatakan hal yang sama setelah pertandingan. Jika seorang pemain bilang itu penalti, saya juga harus berpikir demikian. Jika seorang pemain mengatakan setelah pertandingan bahwa ada kontak, saya harus memercayai pemain itu."

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Kebalikan Kompany: Mourinho tetap menyalahkan wasit

Sampai di sini, semuanya masih bisa diterima. Mourinho menjelaskan dilema yang sepenuhnya dapat dimengerti. Satu pihak mengatakan begini, pihak lain mengatakan begitu. Dan ya, sebagai pelatih Bellingham, ia tentu berpihak kepadanya. Memang seharusnya begitu. Tidak ada masalah.

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Namun, pelatih berusia 63 tahun itu kemudian melanjutkan: "Kita lihat siapa yang akan diusir wasit ini musim depan. Dua tahun lalu Mbappe, tahun lalu, kalau tidak salah, Vinicius, kali ini Jude. Kita lihat apakah tahun depan giliran Courtois. Saya pikir wasit ini senang menunjukkan kekuasaannya dan memperlihatkan bahwa dirinya sosok luar biasa."

Mourinho lalu dengan murah hati mengakui bahwa mereka kalah bukan "karena wasit", melainkan "karena diri kami sendiri". Ia juga "bertanggung jawab". Pelatih sukses itu pun harus bertanggung jawab atas retorikanya dan siap dibandingkan dengan para pesaingnya. Vincent Kompany dari Bayern Munich, misalnya, lebih baik dalam menangani situasi yang tidak menyenangkan. Pada Sabtu, pelatih asal Belgia itu mengubah hasil imbang 0-0 yang mengecewakan saat bertandang ke markas HSV, disertai pukulan-pukulan tambahan bagi timnya, menjadi contoh luar biasa dalam berkomunikasi dan bersikap .

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Mourinho dan Madrid kini menghadapi tiga laga berat beruntun: bertandang ke markas Real Sociedad pada Rabu, ke Bilbao pada Minggu, lalu ke markas Arsenal pada Rabu berikutnya.